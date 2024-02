Dina Boluarte sobre declaraciones de Jaime Villanueva: "No es que niegue ni afirme", sino que la Fiscalía investigue

La presidenta Dina Boluarte manifestó que la Fiscalía deberá investigar y corroborar los dichos del colaborador eficaz, Jaime Villanueva, de supuestas coordinaciones entre sus abogados con el Ministerio Público para buscar archivar las investigaciones por lavado de activos en su contra.

Las declaraciones se dieron durante la visita de supervisión un centro comercial de Santa Anita, lugar al que la jefa de Estado llegó acompañada por el premier Alberto Otárola. Durante este encuentro con la prensa, la mandataria fue consultada sobre las declaraciones realizadas por el exasesor de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides.

Villanueva habría afirmado que el abogado de Boluarte, Óscar Nieves, solicitó que no se incluyera a la mandataria en la formalización de cargos por presuntos aportes ilegales de campaña a favor de Perú Libre. Ante estas acusaciones, Boluarte señaló que toda información debe ser corroborada y que corresponde a la Fiscalía tomar cartas en el asunto.

La presidenta enfatizó en la importancia de respetar la autonomía del Ministerio Público y se comprometió a acudir a todas las citaciones que se le requieran en el marco de las investigaciones. Asimismo, Boluarte hizo hincapié en que no niega ni afirma las acusaciones, dejando en manos de la Fiscalía la tarea de esclarecer los hechos.

En cuanto a las afirmaciones sobre información privilegiada a través de su abogado, Boluarte aclaró que la investigación sobre los presuntos delitos ocurrió mientras ella era candidata a la primera vicepresidencia y que no tenía conocimiento del abogado mencionado por Villanueva.

"El tema este que se habla del lavados de activos de 'Dinámicos del centro' ocurrió cuando yo estaba de candidata a la primera vicepresidencia y al abogado que se menciona yo no lo conocía. Entonces, yo no podría afirmar ni decir palabras de terceros, yo solamente puedo decir que siempre he sido muy ordenada con los abogados porque no solamente tengo un caso tengo como cinco", resaltó Boluarte.