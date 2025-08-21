Pedro Castillo sobre fallo del TC en favor de Boluarte: "En mi gobierno se me sacó muchas imputaciones"

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En los últimos días, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que ha generado polémica en el ambiente político nacional. Resulta que este organismo declaró fundada la demanda presentada por el Ejecutivo donde se prohíben cualquier tipo de investigación a la presidenta Dina Boluarte hasta que culmine su mandato.

Con ello, las indagaciones sobre el caso el 'Cofre', 'Rolex', 'cirugías', entre otros, serán inmediatamente archivados por lo que la jefa de Estado continuará su gestión sin tener que volver a acudir a la Fiscalía.

Pedro Castillo se pronuncia sobre fallo del TC en favor de Boluarte

A días de este suceso, Pedro Castillo Terrones, expresidente que se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo, se pronunció sobre este fallo del Tribunal Constitucional que tanta controversia generó.

Como en anteriores oportunidades, el exmandatario se refirió directamente sobre Dina Boluarte y comparó lo que sucedió durante su mandato donde se le abrió diversas investigaciones y hoy cumple prisión preventiva acusado de rebelión por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre del 2022.

"El día de hoy el Tribunal Constitucional, a través de una demanda competencial de parte de la señora que acude a Palacio, dice que tiene la razón la señora que está al frente. Cuando estaba en mi gobierno, estando en ejercicio, se me sacó muchas imputaciones, siendo presidente de la República, el caso de Sarratea, el puente Tarata, el caso de Los Niños", indicó durante la audiencia del juicio oral que se le sigue.

Presidenta del TC se defiende

Una de las más señaladas por este fallo fue la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Por ello, el pasado lunes la jurista conversó con Exitosa para conocer al detalle su posición tras este veredicto.

En primer lugar, la abogada dejó en claro que ha tenido contacto permanente con Dina Boluarte y sus ministros, pero que ninguno de ellos influyó en su personas o en cualquier integrante del TC para que se llegue a esta decisión.

"En este año que llevo en la presidencia del Tribunal Constitucional he coincidido en varias oportunidades con la presidenta, el premier, diferentes ministros y nunca me han dicho nada respecto a como tenemos que votar o como votamos, hay un total respeto a nuestra autonomía. Yo no soy títere de nadie y actúo según mi consciencia", indicó.

De esta manera, Pedro Castillo cuestionó el reciente fallo del Tribunal Constitucional que favorece a Dina Boluarte.