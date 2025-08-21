Carlos Vilchez se 'desmaya' en vivo al revelarse que su hijo está comprometido: "Todavía no quiero que vuele"

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante el programa en vivo de 'Mande quien mande', María Pía Copello reveló que el hijo de Carlos Vílchez, Jean Carlo, estaba comprometido luego de ver una publicación en redes y la reacción de su papá sorprendió al público.

Carlos Vílchez se 'desmaya' en vivo por el compromiso de su hijo

Durante el programa en vivo de 'Mande quien mande', María Pía Copello, le hizo una pregunta confidente a La Carlota luego de ver publicación en el perfil de Jean Carlo, el hijo de Vílchez, a través de sus redes sociales: "Yo he visto que tu hijo se ha comprometido, ¿no?". Ante la pregunta, la reacción de Carlos Vílchez fue instantánea, ¡no lo pudo aguantar! y se 'desmayó' de la impresión durante el programa en vivo.

Los integrantes de Los Hermanos Yaipén que se encontraban presentes en el programa tuvieron que socorrerlo para que no se caiga ante la gran revelación. Y es que, el pasado 3 de junio, Jean Carlo Vílchez, publicó a través de Instagram una foto donde sostenía la mano de su prometida y el anillo de compromiso que sello su amor. En la publicación también se lee este feliz mensaje:

"¡Ya son dos añotes! Se dice poco, pero sigue siendo una historia maravillosa de amor al lado de la mujer de mi vida. Te amo con todas mis fuerzas, preciosa. PSDT: Dijo que sí", compartió Jean Carlo junto a la foto.

Carlos Vílchez: "¡Todavía no quiero que vuele!"

Luego de confirmar que su pequeño Jean Carlo, está comprometido, La Carlota aún siente que no puede dejar a su hijo salir del gallinero luego que María Pía le recordará que tiene que aceptar la pedida de mano y dejarlo volar.

"¡No quiero que vuele, todavía no quiero que vuele!", reiteró Vílchez ante las risas del público.

En medio de las risas, el otro conductor del magazine, Mario Hart, le bromeaba a Vílchez porque su hijo le habría ganado en proponerle matrimonio a su pareja: "¡está celoso porque su hijo se ha comprometido antes que él!", a lo que María Pía se unió a las bromas y le soltó un "¡aprende de tu hijo!" y comentó además que Jean Carlo había invertido su 'platita' en la romántica pedida.

Durante el programa liderado por María Pía Copello, Carlos Vílchez no pudo con la impresión ante la revelación de que su hijo, Jean Carlo, ahora se encuentra comprometido en matrimonio.