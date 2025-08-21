Margot Palacios propone crear un Registro Único de Afectados para víctimas de las protestas de 2022 y 2023

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/08/2025
La legisladora no agrupada Margot Palacios Huamán presentó el proyecto de ley para la reparación integral para familiares de víctimas y la creación de un Registro Único de Afectados por las protestas.
Proyecto de ley para reparación integral a víctimas
El jueves 21 de agosto, la congresista Margot Palacios Huamán presentó el proyecto de ley para la reparación integral y el registro único de las víctimas de las represiones de diciembre 2022 y marzo 2023, con el objetivo de establecer un régimen de reparación integral para los familiares de víctimas mortales y heridos de las protestas con el fin de garantizar justicia, reparación y no repetición.
Así, en el proyecto presentado se propone la creación de un Registro Único de Afectados con el fin de establecer servicios en salud, educación, atención psicológica y compensación económica. Se establece como víctimas a los afectados con heridas, ya sean lesiones físicas o psicológicas debido a la intervención de fuerzas del orden, y también a las víctimas mortales, personas que perdieron la vida a raíz del uso armado de las fuerzas nacionales. Ambas consideraciones se dan solo entre el periodo de diciembre 2022 y marzo 2023.
Creación de un Registro Único de Afectados
El proyecto presentado por Palacios incluye la creación del Registro Único de Afectados, que incluiría a todas las personas perjudicadas por las protestas del periodo mencionado. Esta creación sería administrada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) con el fin de "identificar, registrar y clasificar a todas las víctimas de la represión, tanto mortales como heridas y autorizar la reposición integral correspondiente"
Dentro de los beneficios expuestos en el proyecto se encontraría la atención en salud física, psicológica y una indemnización económica y pensión mensual permanente. Si existieran hijos(as) de las víctimas se les proporcionaría una beca integral de estudios. Para acceder a los beneficios, los familiares de víctimas y víctimas tendrían que presentar una solicitud de inclusión en el Registro Único de Afectados para acceder a los beneficios.
- Atención en salud: víctimas tendrían acceso a atención médica gratuita dentro de sector público y privado, con cobertura médica.
- Atención en educación: hijos(as) recibirían beca integral en todos los niveles escolares y superior, cubriendo materiales, matrícula, entre otros.
- Atención psicológica: acceso a programas de atención psicológica y psicosocial.
- Indemnización económica: derecho a una indemnización económica y pensión mensual permanente por parte del Estado que no sería menor a una Remuneración Mínima Vital por cada heredero. Víctimas de heridas también recibirían indemnización.
La congresista Margot Palacios presentó el proyecto de ley para la reparación integral y la creación de un Registro Único de Afectados con el fin de identificarlos y brindarles beneficios económicos, médicos y educativos.