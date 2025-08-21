Universitario se despidió luchando Equipo 'crema' se marchó de la Libertadores con empate ante Palmeiras

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Fin de la travesía de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores. El equipo 'crema' llegó al Allianz Parque con un 4-0 en contra, pero esto no impidió que buscara una despedida digna ante Palmeiras. Pese a alinear un 11 alterno, llegó a tener más ocasiones de gol que el 'Verdao' que no 'pisó el acelerador'.

Universitario sorprendió en el arranque

En la primera parte, el equipo de Jorge Fossati adelantó líneas y buscó sorprender al cuadro local, con una postura agresiva. Esto le valió para conseguir un gol que finalmente no subió al marcador, luego de un golazo de Jairo Concha, que no valió por un fuera de juego de Martín Pérez Guedes al noveno minuto.

La confianza que tenía Palmeiras en el resultado obtenido en Lima, les hizo confiarse y darle protagonismo a Universitario. A pesar de presentar a su oncena principal, los pupilos de Abel Ferreira se vieron superados en varios episodios del encuentro, dejando la impresión de ser superados por el equipo alterno 'crema'.

Sin embargo, el ganador del Apertura no pudo aprovechar el contexto del partido y la presencia de Diego Churín en ataque no tuvo mayor relevancia. En las ocasiones que tuvo, se encontró lejos del arco contrario y no gozó de oportunidades para batir el arco brasileño.

Weverton evitó el triunfo de la 'U'

Para el complemento, los dirigidos por Fossati no bajaron la intensidad y siguieron asediando el arco del 'Verdao'. El estratega uruguayo movió el banco y metió algunos elementos titulares como Álex Valera, que entro por el argentino Churín. También tuvo acción Horacio Calcaterra que sustituyó a Concha.

Cerca del minuto 70, Palmeiras empezó a ser más agresivo y equilibró la balanza, pero sin exigir demasiado a Sebastián Britos. Sobre el final del encuentro, Valera tuvo una situación manifiesta, cuando el ariete quedó perfilado para su izquierda y sacó un remate cruzado que Weverton despejó con un brazo firme.

El resultado condenaba a los 'cremas' a ser eliminados, pero esto no desanimó al grueso de su hinchada que llegó hasta el Allianz Parque. Su fanaticada se hizo sentir en el recinto brasileño y por varios lapsos enmudeció a la 'torcida' local.

Consultamos a los trabajadores de Palmeiras y nos informaron que somos más de 1,500 hinchas alentándote en el Allianz Parque.



¡ESTO ES @UNIVERSITARIO!

¡DEJEN TODO EN LA CANCHA!@SoyHinchaDeLaU @VaneAlmenara pic.twitter.com/fmfrFH5j0p — Hinchada Crema (@hinchadacrema) August 22, 2025

De este modo, Universitario de Deportes se despidió de la Copa Libertadores lavando la imagen que dejó en la ida. Sin embargo, el equipo de Jorge Fossati no fue efectivo, aunque al entrenador uruguayo le sirvió para sacar conclusiones de cara al Clásico del próximo domingo.