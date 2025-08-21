Ministerio Público tendría que cesar investigaciones contra Dina Boluarte, señala su abogado

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordena suspender las investigaciones contra Dina Boluarte, su abogado Juan Carlos Portugal, se pronunció. Para el letrado defensor, el Ministerio Público debería detener de inmediato las investigaciones en su contra

El Ministerio Público debe hacer caso al TC

En diálogo con Exitosa, el abogado de la jefa de Estado, indicó que, tras el fallo emitido por el TC, le correspondería al Ministerio Público (MP) que cese las investigaciones que tiene abierta en contra de Boluarte Zegarra, debido a que hoy citó a una testigo que llegó junto a su defensa.

"Hoy no se concretó esa diligencia, el día de mañana están citadas otras dos personas. El Ministerio Público, haciendo eco a esta sentencia que lo vincula, correspondería que cese las investigaciones o cuanto menos, delimite qué es lo que falta hacer en virtud de los tres actos de investigación reglados que el TC resolvió", sostuvo Portugal.

A Dina Boluarte la investigaba la Fiscalía por los casos "Enriquecimiento ilícito, "Cofres" y "Las Protestas". Los dos primeros ya no están vigentes en la investigación, sino en la subcomisión de acusaciones constitucionales, por lo que no pueden ser suspendidas porque no están en la jurisdicción del MP.

"Cuando se hace la demanda competencial, habían tres casos vigentes, hace casi siete meses atrás. Además una resolución que ordena el registro personal, vehicular, domiciliario, allanamiento e incautación. Al tiempo de hoy, que se comunica esa sentencia, esos casos ya estaban resueltos", manifestó.

Dina Boluarte no ha sido beneficiada

El abogado Juan Carlos Portugal, aseguró que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, que suspendió las investigaciones contra la mandataria, no la beneficia. Según su perspectiva, lo que el TC ordenó hacer, ya había sido resuelto.

"Se ha dicho mucho, porque se ha entendido poco. Esta sentencia no beneficia a la presidenta. Todo lo que el TC ha dicho que se debe hacer y calificado de extralimitación de facultades constitucionales. En buena cuenta, todo lo que se debió hacer, ya se hizo, por lo tanto está consumado. La más perjudicada es ella", precisó.

Además, agregó que si el TC hubiera querido beneficiar a Dina Boluarte, hubiera anulado el allanamiento. Esto debido a que la información obtenida, ha sido utilizada en las investigaciones.

Por tal motivo, Juan Carlos Portugal, abogado defensor de Dina Boluarte, pide que el Ministerio Público cese sus investigaciones. Además, agregó que la mandataria no ha tenido ningún beneficio con la orden del Tribunal Constitucional.