Comisión de Constitución retira cláusula sobre aumento de sueldo para diputados y senadores

El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Arturo Alegría, confirmó que se ha retirado la cláusula que planteaba un incremento de sueldo para los próximos senadores y diputados.

Diputados y senadores no se aumentarán el sueldo. (Foto: Congreso de la República)

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/08/2025

Luego de algunos días de duras críticas, la Comisión de Constitución del Congreso de la República retrocedió respecto al posible aumento de sueldo para diputados y senadores a partir del próximo periodo de gobierno.

"Es solamente una pausa, serán las cámaras de senadores y diputados quienes tendrán que deliberar la remuneración que van a percibir", comentó Arturo Alegría en diálogo con Exitosa.

Noticia en desarrollo...

Aumento de sueldo Comisión de Constitución Congreso de la República diputados senadores

