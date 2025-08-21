Comisión de Constitución retira cláusula sobre aumento de sueldo para diputados y senadores

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de algunos días de duras críticas, la Comisión de Constitución del Congreso de la República retrocedió respecto al posible aumento de sueldo para diputados y senadores a partir del próximo periodo de gobierno.

"Es solamente una pausa, serán las cámaras de senadores y diputados quienes tendrán que deliberar la remuneración que van a percibir", comentó Arturo Alegría en diálogo con Exitosa.

Noticia en desarrollo...