Martín Vizcarra sería trasladado a otro penal: "Hay una intención de querer humillarlo", señala su abogado

En los últimos días, el INPE ha generado gran polémica al revelar un documento donde se anulaba la clasificación de Martín Vizcarra la cual indicaba que el expresidente debía ser trasladado al Penal de Barbadillo para cumplir los cinco meses de prisión preventiva que se le impuso.

Este oficio, deja abierta la posibilidad de que podría ser llevado al Penal de Lurigancho a pesar de su condición de exmandatario. Como se sabe, exjefes de Estado purgan condenan en establecimiento penitenciario de Ate como Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

Hay una intención de humillarlo

En medio de esta polémica, Exitosa conversó con el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, para conocer mayores detalles de su posición. En primer lugar, el letrado aseguró que la resolución emitida por el Instituto Nacional Penitenciario no aclaraba las razones para anular la clasificación inicial y que fue a través de un periodista que conocieron los fundamentos.

Luego de ello, el defensor legal del expresidente señaló que una alta autoridad del INPE ha señalado que su defendido debe ser llevado al Penal de Lurigancho ya que sus delito se dieron antes de llegar a la presidencia. Por ello, considera que la única intención de esta situación es la de humillar a Vizcarra Cornejo.

"Nosotros quisimos tener confianza en lo que estaba realizando el INPE, pero anoche mostraron los memorándum en donde señalaban que la anulación debería corresponder en virtud que los hechos son anteriores a su mandato. Es decir, antes de eso no sabíamos la razón porque la resolución no lo dice. Podemos advertir que existe la intención de llevar a Martín Vizcarra a Lurigancho y de querer humillarlo", indicó.

Confiaron en el INPE

En esa misma línea, Erwin Siccha señaló haber confiado en la entidad responsable de los penales de que todo esto se trataba solo de una rectificación. Sin embargo, con el correr de las horas se percataron que lo único que se busca es llevar a su defendido al Penal de Lurigancho.

"Nosotros teníamos la percepción que supuestamente intentaban hacer una rectificación administrativa porque la junta clasificadora debió indicar el Penal de Lurigancho y luego ordenar, por su condición de expresidente, que su establecimiento sea Barbadillo. En los memorándum, el director regional de Lima del INPE señala que no le correspondería por que los actos se dieron antes de que sea presidente", añadió.

De esta manera, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, dejó en claro que hay una firma intención de humillar al expresidente al revelar la posibilidad de que lo trasladen al Penal de Lurigancho.