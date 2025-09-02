Elecciones 2026: JNE informa que 39 organizaciones políticas participarán de los comicios

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conferencia de prensa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, dio a conocer que son 39 las organizaciones políticas que participarán de las próximas Elecciones Generales 2026.

Inscripción a organizaciones políticas se cerró

El presidente del JNE informó que ya está cerrado el proceso de inscripciones de organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Generales 2026, ello, al cumplirse el hito electoral del 1 de septiembre. Como resultado han quedado inscritos 36 partidos políticos y 3 alianazas electorales en el Registro de Organizaciones Políticas, sumando 39 organizaciones en total.

Recordemos que el 1 de septiembre era el último día para que las alianzas electorales lograran su inscripción. De las cinco alianzas que solicitaron su inscripción en un inicio solo lo lograron tres:

Alianza Electoral Venceremos: Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el Buen Vivir. Cuyo principal precandidato es Guillermo Bermejo.

Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el Buen Vivir. Cuyo principal precandidato es Guillermo Bermejo. Fuerza y Libertad: Fuerza Moderna y Batalla Perú. Liderado por Fiorella Molinelli, expresidenta de EsSalud, y Zózimo Cárdenas, el aún gobernador de Junín.

Fuerza Moderna y Batalla Perú. Liderado por Fiorella Molinelli, expresidenta de EsSalud, y Zózimo Cárdenas, el aún gobernador de Junín. Unidad Nacional: Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz y Peruano Unidos: ¡Somos Libres!. Liderado por Roberto Chiabra y Renan Galindo.

Mientra que, Ahora Nación, conformada por el partido Ahora Nación y Salvemos al Perú, desistió del proceso luego de que el JNE suspendiera su solicitud por observación al último.

En el caso de la alianza Frente de los Trabajadores y Emprendedores, no logró su inscripción al no lograr absolver las tachas en su contra. Este estaba conformado por el partido Primero La Gente y el Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE).

Las organizaciones políticas, que no hayan logrado la inscripción de las alianzas, pueden participar de los comicios en abril del 2026, pero de manera individual, siempre que cumplan con los requisitos legales y plazos del cronograma electoral, según informó el ente electoral.

ONPE presentó simulación de cédula de votación

Tras conocerse la cantidad de organizaciones política que participarán de los comicios del 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó una simulación de cédula de votación. Según la organización sería una cédula con cinco elecciones y votos preferenciales en cuatro de estas.

Las medidas proyectadas son de 42 centímetros por 44 centímetros, aproximadamente. En el documento se observa una fila para la elección de presidente y vicepresidentes, dos filas para senadores, una para diputados, ello debido a que el Congreso tendrá dos cámarasa; y una para el Parlamento Andino.

Es en este contexto que el Jurado Nacional de Elecciones ha confirmado que son 39 las organizaciones políticas, entre partidos y alianzas electorales, las que participarán de las próximas Elecciones Generales 2026.