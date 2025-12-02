Fernando Rospigliosi arremete contra Delia Espinoza tras querellarlo: "Sigue disparando acusaciones"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Ante la querella que la exfiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza presentó contra el primer vicepresidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, este respondió. Con fuertes calificativos, desacreditó lo hecho por la magistrada y la acusó de estar avocada a ir en contra de quienes defienden a militares y policías.

Querella la formuló su abogado

La defensa legal de Espinoza Valenzuela presentó ante la mesa de partes del Poder Judicial el documento en el que inician un proceso en contra de Rospigliosi Capurro. A través de sus redes sociales, el congresista de Fuerza Popular mostró la primera página del documento y respondió sin tapujos.

"Sigue disparando acusaciones a diestra y siniestra. Menos contra delincuentes y terroristas, por supuesto. Dedica todo su tiempo a perseguir militares, policías y a quienes los respaldamos. Por suerte, la JNJ y el TC (y ojalá el Congreso también) la están poniendo en su sitio", reza una parte de su publicación.

La desquiciada ex fiscal Delia Espinoza me ha querellado (un documento de 58 páginas!), Sigue disparando acusaciones a diestra y siniestra. MENOS contra delincuentes y terroristas, por supuesto. Dedica todo su tiempo a perseguir militares, policías y a quienes los respaldamos.... pic.twitter.com/z93hNudBwV — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) December 2, 2025

Una vez más, el primer vicepresidente encargado del Parlamento apuntó contra cierto sector político que está empecinado en ir contra las fuerzas del orden, por lo que pide acciones inmediatas. "La mafia caviar y sus esbirros están perdiendo posiciones. ¡Soluciones radicales!".

La querella de la exfiscal de la Nación suspendida entró a la Corte Suprema de Justicia el pasado 28 de noviembre y es por el presunto delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada, cometido por Rospigliosi Capurro. El documento consta de 58 páginas y cuenta con 15 anexos que se encuentran detallados en su contenido.

Delia Espinoza había anunciado querella

El pasado 17 de noviembre la magistrada anunció que iniciaría una querella formal contra el presidente del Congreso, luego de que se negara a rectificarse de algunas afirmaciones que hizo. La decisión la tomó porque el parlamentario fujimorista ignoró la carta notarial que le había enviado.

"Se le ha pedido, vía carta notarial, que se rectifique, pero, lamentablemente, ha reincidido en seguir tratándome de 'filoterruca' o, perdón, aliada del terrorismo. Esperamos que se rectifique públicamente y retire las palabras ofensivas dirigidas a una dama. Pero si no lo hace, tendremos que presentar formalmente una querella", acusó Espinoza.

