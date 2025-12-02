Román Nazario: "Mesa Redonda sigue siendo un caos por el comercio informal y la desidia de la Municipalidad de Lima"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

A vísperas de la Navidad, las calles de Mesa Redonda ya registran la presión de miles de compradores. Ante ello, la Municipalidad de Lima advirtió el cierre total si se completa el aforo permitido de 39 mil personas.

"Es una broma"

El alcalde de Lima Renzo Reggiardo fijó un límite preciso de 39,859 personas como máximo para la campaña navideña. Sin embargo, en diálogo con Exitosa, el presidente de la Cámara de Comerciantes y Empresarios de Mesa Redonda, Román Nazario, cuestionó la medida al calificarla de "irreal" y "desinformada".

"Completamente errado y fuera de lugar. El aforo no es de 39 mil números exactos, es una broma. A Mesa Redonda entran más de 400 mil personas en un día de diciembre de campaña navideña. Les pido que visiten y vean qué ambientes están señalizados y los problemas que se generan en las rejas que han colocado", señaló.

Empresarios de Mesa Redonda se oponen a ordenanza 2711 y anuncian marcha.

Nazario sostuvo la incoherencia de la medida señalando que Mesa Redonda cuenta con 15 mil ambulantes en las 29 manzanas, por lo que el total de comerciantes y trabajadores da un aproximado de 70 mil.

"Como no pueden controlar los espacios públicos, el problema no es el aforo que se debe respetar, si no el que se debe aplicar en los locales formales", precisó.

Denuncia falta de diálogo de las autoridades municipales

El directivo comerciante sostuvo que los espacios en la calles de Mesa Redonda están "completamente copados por el comercio informal", y que, mientras las autoridades municipales continúen sin darle solución a la informalidad, "no se podrá hacer nada" frente al caos.

"Cualquier visita en cualquier día a las 4 de la tarde, te va a demostrar que Mesa Redonda sigue siendo un caos por la culpa del comercio informal y por la desidia de la Municipalidad de Lima", sentenció.

Según Román Nazario, esta inacción y apatía de la Municipalidad escaló la semana pasada, cuando fueron convocados para reunirse con el alcalde Renzo Reggiardo y la gerente de fiscalización. Grande fue su decepción al ver que solo los recibieron "dos funcionarios de rango medio".

"Tuvimos que retirarnos. Esa es la manera en cómo se trata al empresario formal de Mesa Redonda. En Lima, nosotros somos los empresarios de segunda clase que no nos convocan. Y cuando nos convocan, se burlan de nosotros. ", comentó.

Román Nazario, presidente de la Cámara de Comerciantes de Mesa Redonda cuestionó las medidas del alcalde de Lima para la temporada navideña en el emporio comercial y aseguró que "da anuncios de cosas que no conoce".