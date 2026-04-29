Gobierno aprueba transferencia de más de S/ 17 millones al JNE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A seis meses de llevarse a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Gobierno autorizó la transferencia de más de S/ 17 millones al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el financiamiento de los gastos asociados a la organización de los comicios.

MEF transfiere S/ 17 millones al JNE para Elecciones Regionales y Municipales

La medida se oficializó mediante Decreto Supremo Nº 070-2026-EF, publicado en la sección de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La cifra de 17 millones 370 mil 221 soles se transfiere a favor del JNE, provenientes de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el dispositivo legal, el monto se utilizará para la implementación y funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales (JEE) en todo el país, además de gastos técnicos, logísticos y administrativos necesarios para la organización y supervisión de los comicios. Esto busca que se garantice el correcto desarrollo de la jornada del próximo 4 de octubre del 2026.

"Con esta disposición, aseguramos que el proceso electoral cuente con los recursos técnicos y operativos necesarios para que los peruanos elijan libremente a sus gobernadores y alcaldes en todo el país", señaló la Presidencia.

El decreto, que lleva la firma del presidente José Balcázar y el ministro Rodolfo Acuña, también señala que este recurso económico no debe ser destinado, bajo responsabilidad, a fines distintos de los que se han establecido.

#NotaDePrensa | ¡Comprometidos con la democracia! 🇵🇪🗳️



Con esta disposición, aseguramos que el proceso electoral cuente con los recursos técnicos y operativos necesarios para que los peruanos elijan libremente a sus gobernadores y alcaldes en todo el país. 🤝



📲 Más... pic.twitter.com/mdEgbMV5p3 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 29, 2026

El próximo domingo 4 de octubre, se celebrarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026, jornada electoral donde los electores a nivel nacional eligirán a sus gobernadores, vicegobernadores, consejeros de los gobiernos regionales, alcaldes y regidores de los 24 departamentos del Perú y de la Provincia Constitucional del Callao.

ONPE habilita 26 sedes descentralizadas para las primarias de ERM 2026

Con miras a los comicios primarios para definir las candidaturas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE anunció el pasado 21 de abril la instalación de un total de 26 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

El despliegue se distribuyó en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Amazonas, Apurímac, Callao, Cusco, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Lambayeque, Lima Cercado (con 43 distritos), Lima Provincias (con 9 de ellas), Moquegua, Madre de Dios, Piura, Puno, Pasco, San Martín, Tumbes, Tacna y Ucayali.

Las elecciones primarias de las ERM 2026 se llevarán a cabo en dos fechas (17 y 24 de mayo), según las modalidades establecidas por las organizaciones políticas: por afiliados y por delegados.

El Gobierno autorizó la transferencia de más de S/ 17 millones al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para financiar las Elecciones Regionales y Municipales 2026.