Avión choca contra un camión en pleno aterrizaje: Esto se sabe de la emergencia aérea

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un avión, un Boeing 767, que aterrizaba en un aeropuerto, chocó contra un camión con remolque. Lamentablemente, el incidente dejó un herido. Se investigan las causas de la emergencia aérea.

Avión chocó contra camión: Reportan al menos un herido

De acuerdo a los primeros reportes, un vuelo de United Airlines procedente de Venecia (Italia), con más de 200 pasajeros y 10 tripulantes a bordo, chocó contra una farola y un camión que circulaba al momento en que el avión realizaba maniobras de aterrizaje.

En las imágenes difundidas en redes sociales se evidencia el preciso momento de la tensión que se vivió en las inmediaciones del aeropuerto Newark Liberty, en EE. UU. Se precisó que ni uno de los ocupantes de la aeronave resultó herido por la colisión, pero sí salió lesionado el conductor del cambión, que fue hospitalizado.

Asimismo, las autoridades precisaron a medios internacionales como Associated Press que la emergencia provocó daños en la estructura inferior del avión, un Boeing 767, identificado como Vuelo 169, y afectó la carrocería del camión que sería de una panadería H&S Bakery, cuyo chofer fue identificado como Warren Boardley.

A low flying United Airlines plane crashed in a light pole and a moving bakery truck on the New Jersey Turnpike Sunday afternoon after making an attempt to land at Newark Airport. pic.twitter.com/PlOTvICdGD — The Associated Press (@AP) May 5, 2026

Investigan causas del accidente en aeropuerto Newark

Se reportó que tras tener conocimiento de la situación, funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) llegaron el lunes 4 de mayo al Aeropuerto Internacional Newark Liberty para iniciar la investigación que ayude a esclarecer las causas exactas del incidente.

"Esto es inaceptable. Tenemos pilotos muy bien entrenados. Esto es algo que nunca debería ocurrir en Estados Unidos", declaró Duffy en una entrevista en la cadena Fox Business donde defendió que su país es "el lugar más seguro para volar" porque investiga y analiza los incidentes de este tipo.

Las primeras diligencias del accidente en EE. UU. revelan que una rueda del avión, desplegada para aterrizaje, colisionó contra un poste y aparentemente contra el camión con remolque. El poste, al caer, golpeó también a un Jeep.

Otra emergencia aérea internacional

El incidente cerca al aeropuerto en Newark no es el único que ha generado preocupación. Pues bien, en el último lunes 4 de mayo se reportó que una avioneta se chocó contra un edificio residencial en la calle Ilacir Pereira, y cayó en el barrio Silveira, en la región noreste de Belo Horizonte, en Brasil.

Imágenes registradas en el lugar muestran parte de la estructura de la aeronave destruida y daños visibles en una de las paredes del edificio impactado. Asimismo, se dio a conocer que la tragedia dejó al menos tres muertos y dosheridos.

Es así como una vez más una emergencia se reportó el último fin de semana. Un avión chocó contra un poste del alumbrado eléctrico y alcanzó un camión de reparto que circulaba por la autopista paralela al aeropuerto de Newark.