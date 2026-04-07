ONPE: Ciudadanos con dirección en el Cercado de Lima accederán al voto digital en las elecciones regionales y municipales 2026

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) oficializó la aplicación de la figura del voto digital para los ciudadanos cuya dirección registrada ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) corresponda al distrito del Cercado de Lima.

Esta disposición que establece como grupo prioritario a los votantes de la capital para las elecciones regionales y municipales 2026, se enmarca en la Resolución Jefatural N.º 000052-2026-JN/ONPE, publicada el lunes 6 de abril en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

Para tener en cuenta:

De acuerdo con el primer párrafo de la primera disposición complementaria final de la Ley N.º 32270, Ley que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, a fin de incorporar el voto digital, la ONPE determinó que su aplicación será en la población electoral de peruanos residentes en el extranjero, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, comunidades campesinas, pueblos indígenas, así como a otras que, por su naturaleza, considere pertinente.

En ese sentido, la resolución en mención detalla que la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE presentó ante la Gerencia General, la propuesta que incorpora al programa del voto digital a los ciudadanos residentes en el distrito de Cercado de Lima.

"La propuesta se justifica en que la mesa de sufragio digital funcionará físicamente en la sede institucional de la ONPE, Jr. Washington N.º 1894, en el distrito de Cercado de Lima, lo que permitirá optimizar las labores de capacitación; en que, en el referido distrito, no se llevará a cabo una segunda vuelta electoral en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026", puntualiza el dispositivo.

Padrón electoral se cierra este 7 de abril

Como parte del cronograma electoral correspondiente a las elecciones regionales y municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso el cierre del padrón electoral para este martes 7 de abril de 2026.

Es importante mencionar que, en concordancia con el artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), el padrón electoral debe cerrarse 180 días calendario antes de la fecha de la elección y comprende a todas aquellas personas que cumplan la mayoría de edad hasta la fecha de realización del acto electoral correspondiente.

La norma también señala que las inscripciones o modificaciones de datos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) realizadas después de la fecha de cierre, no se incluyen en el padrón electoral que se somete a aprobación y es utilizado en el proceso electoral respectivo.

Como se recuerda, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el 2 diciembre de 2025 el cronograma electoral de los comicios que definirán a las nuevas autoridades regionales y locales para el período 2027 - 2031. Por su parte, el Gobierno convocó a elecciones el pasado 7 de enero, determinando que la jornada democrática se desarrolle el próximo domingo 4 de octubre de 2026.

De esta manera, la ONPE priorizó a los ciudadanos del Cercado de Lima para que accedan al voto digital, mientras el cronograma electoral continúa con su curso a exactamente seis meses de celebrarse la justa democrática.