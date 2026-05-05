Exoficiales de la FAP cuestionan a Balcázar por sugerir presuntas irregularidades en la compra de aviones F-16

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grupo de militares en retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) expresaron su rechazo a las recientes declaraciones brindadas por el presidente de la República, José María Balcázar, quien aseguró que la compra de los aviones caza F-16 a Estados Unidos fue "a dedo". "No se ajustan a los hechos", dijo sobre sus declaraciones.

Exoficiales de la FAP cuestionan versión de Balcázar

En un comunicado oficial, los militares en retiro agrupados en la asociación Unión Fuerza Aérea criticaron al jefe de Estado por afirmar, una vez más, que desconocía sobre la compra de la flota de aviones bajo el argumento de que no fue debidamente informado por sus ministros.

Sobre ello, indicaron que sus declaraciones "no se ajustan a los hechos", debido a que el presidente tenía "pleno conocimiento del proceso", que referencia a dos decretos supremos directamente vinculados a la adquisición de las aeronaves. En ese sentido, indican que sus palabras son "una grave falta de responsabilidad ante el Estado y ante la ciudadanía".

"Invocar el desconocimiento como justificación para decisiones adoptadas en el seno del Gabinete Ministerial es, a todas luces, inaceptable. La conducción del Estado impone al gobernante deberes ineludibles de seriedad, coherencia y transparencia. Ninguna excusa puede sustituir a la responsabilidad política", se lee en el pronunciamiento.

En este contexto, indicó que la compra de los aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin se realizó con "estricto apego a criterios técnicos y operativos" y enfatizó que "cualquier intento de sembrar dudas sobre la rigurosidad del proceso es irresponsable".

"El país no puede ni debe ser gobernado sobre la base de versiones falsas o convenientes. Exigimos respeto irrestricto a la verdad, a las instituciones del Estado y a las decisiones adoptadas con plena responsabilidad. La Defensa del Perú no es un espacio para la improvisación ni para el cálculo político mezquino: es un imperativo nacional que no admite engaños, dilaciones ni retrocesos", añadieron.

Pronunciamiento UFA Nro 03-2026. pic.twitter.com/BXbgXb1RLI — Unión Fuerza Aérea (@Union_FA) May 5, 2026

¿Qué dijo Balcázar sobre la compra de aviones F-16?

En una reciente entrevista, el presidente Balcázar aseveró que la adquisición de las aeronaves se oficializó sin su conocimiento, puesto que ya eran un acuerdo que se había concretado en el gobierno de José Jerí.

"Al final, cuando se presentó el punto de quiebre, y se tenía que decidir si se compraban aviones franceses, suecos o americanos, el gobierno de Jerí acordó que ese proceso se terminara. Y ahí acuerdan que se debe comprar solamente a los americanos, los F-16", sostuvo.

Esta insinuación de presuntas irregularidades en la adquisición ha ocasionado que militares en retiro de la FAP se pronuncien en contra de lo dicho por el presidente.