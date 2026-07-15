RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Minuto a minuto

EN VIVO: Keiko Fujimori recibe HOY las credenciales del JNE como presidenta electa del Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entrega hoy formalmente los documentos que acreditan a la fórmula presidencial ganadora en las instalaciones del Gran Teatro Nacional.

Keiko Fujimori recibe las credenciales del JNE
Keiko Fujimori recibe las credenciales del JNE Composición Exitosa

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/07/2026

Síguenos en Google News Google News

El proceso de transición democrática en el Perú alcanza hoy un hito clave con la entrega de las credenciales oficiales a la presidenta electa, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, para el periodo de gobierno 2026-2031. Este acto solemne y protocolar, de alto valor jurídico, marca el inicio definitivo del traspaso formal y ordenado de funciones gubernamentales.

Keiko Fujimori recibe HOY las credenciales del JNE

11:15| El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, abre la ceremonia.

Roberto Burneo Bermejo
Roberto Burneo Bermejo

11:13|El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, llegó  la ceremonia.

Juramentación de Keiko Fujimori: ¿qué jefes de Estado asistirán a su toma de mando este 28 de julio?
Lee también

Juramentación de Keiko Fujimori: ¿qué jefes de Estado asistirán a su toma de mando este 28 de julio?

Bernardo Pachas Serrano
Bernardo Pachas Serrano

11:06 |La presidenta electa Keiko Fujimori llegó al Gran Teatro Nacional de la mano de sus hijas

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori

JNE entrega hoy a Keiko Fujimori credenciales como presidenta electa en el Gran Teatro Nacional
Lee también

JNE entrega hoy a Keiko Fujimori credenciales como presidenta electa en el Gran Teatro Nacional

10:57 |La presidenta electa Keiko Fujimori se dirige al Gran Teatro Nacional para participar en la ceremonia de entrega de credenciales oficiales, acompañada de sus hijas Kyara y Kaori Villanella Fujimori.

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori

10:45| A pocas horas de la ceremonia oficial en el Gran Teatro Nacional, crece la expectativa en los exteriores de la vivienda de Keiko Fujimori, quien recibirá sus credenciales que la acreditan como presidenta electa.

Temas relacionados credenciales Fuerza Popular JNE Keiko Fujimori

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA