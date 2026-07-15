EN VIVO: Keiko Fujimori recibe HOY las credenciales del JNE como presidenta electa del Perú

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El proceso de transición democrática en el Perú alcanza hoy un hito clave con la entrega de las credenciales oficiales a la presidenta electa, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, para el periodo de gobierno 2026-2031. Este acto solemne y protocolar, de alto valor jurídico, marca el inicio definitivo del traspaso formal y ordenado de funciones gubernamentales.

Keiko Fujimori recibe HOY las credenciales del JNE

11:15| El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, abre la ceremonia.

Roberto Burneo Bermejo

11:13|El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, llegó la ceremonia.

Bernardo Pachas Serrano

11:06 |La presidenta electa Keiko Fujimori llegó al Gran Teatro Nacional de la mano de sus hijas

Keiko Fujimori

10:57 |La presidenta electa Keiko Fujimori se dirige al Gran Teatro Nacional para participar en la ceremonia de entrega de credenciales oficiales, acompañada de sus hijas Kyara y Kaori Villanella Fujimori.

Keiko Fujimori

10:45| A pocas horas de la ceremonia oficial en el Gran Teatro Nacional, crece la expectativa en los exteriores de la vivienda de Keiko Fujimori, quien recibirá sus credenciales que la acreditan como presidenta electa.