Colaborador de Keiko Fujimori: "Ella no estaba obsesionada con ganar", afirma Carlos Díaz-Rosillo

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Carlos Díaz-Rosillo, colaborador de Keiko Fujimori, se pronunció sobre la lideresa de Fuerza Popular, quien está próxima a asumir la Presidencia de la República.

De tal manera, planteó una visión distinta sobre Fujimori, marcada por una defensa de su trayectoria y una crítica a la forma en que ha sido retratada.

Una faceta desconocida

El experto en política internacional compartió su percepción personal sobre Fujimori y aseguró que es una persona muy distinta a la imagen que muchos peruanos tienen de ella y que pudo ver una versión más distentida de la presidenta electa.

"Quienes la conocen pueden decir que es una persona encantadora y con buen sentido del humor. No es lo que la mayoría de los peruanos ven por televisión o por radio. Es alguien cálida y carismática. Y en esta campaña se vio a la verdadera Keiko, mucho más relajada. Pero estuvo con las manos atadas por asesores que le decían que tenía que comportarse de otra manera", manifestó.

No dependía del triunfo

También dio a entender que, si bien su objetivo era ganar las últimas elecciones, estaba preparada para un resultado adverso, ya que contaba con diversos proyectos profesionales.

"Ella obviamente quería ganar, pero no estaba obsesionada con ello. Si ganaba o no, sabía que tenía un futuro brillante dando clases y conferencias por todo el mundo. Sin embargo se quedó en el Perú dando la cara, y esa es la gran diferencia", precisó.

Cuestiona la percepción mediática

Díaz-Rosillo reconoció que, de no haber conocido de cerca a Fujimori, probablemente habría compartido las especulaciones que existen sobre su persona. Asimismo, sostuvo que los medios de comunicación distorsionan la magnitud de su relevancia en el país.

"Si yo no conociera a Keiko y me dejara llevar por lo que oigo en los medios, a mí tampoco me caería bien. Lleva año tras año de ataques constantes. Los medios hacen ver como si todos los problemas del Perú en estos 26 años fueran culpa de ella. Le hacen ver como si tuviese muchísimo poder, más del que realmente tiene", refirió.

Niega exceso de poder

Finalmente, expresó que, de haber tenido un poder de decisión tan amplio en el Perú, habría logrado resultados políticos favorables y no habría enfrentado una prisión preventiva.

"Si tuviese ese poder, no habría estado presa casi 500 días por un tema que ni siquiera llegó a juicio. Si ella tuviese tanto poder, no habría perdido la primera, ni la segunda, ni la tercera elección. Hubiese sido presidenta mucho antes", añadió.

En entrevista con Exitosa, Carlos Díaz-Rosillo, colaborador y miembro del entorno cercano de Keiko Fujimori, habló sobre la presidenta electa para el periodo 2026-2031, destacando su valoración subjetiva sobre su trayectoria, su desenvolvimiento en la campaña electoral y las críticas que, a su juicio, han sido injustas hacia la excandidata presidencial.