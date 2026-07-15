Mundial 2026: FIFA planea un show de medio tiempo de 30 minutos en la final

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Se viene una locura histórica para la final del Mundial 2026! La FIFA quiere meter un show de entretiempo con todo el estilo del Super Bowl, así que el descanso se alargará hasta los 30 minutos. Todo este empresón se armará en el MetLife Stadium de Nueva York.

FIFA prepara 30 minutos de show

El Mundial 2026 ya casi se termina y, mientras la gente se muerde las uñas por ver quién levanta la copa, en la FIFA andan craneando los detalles del partido definitivo. Ojo al dato: la gran sorpresa sería un megashow de entretiempo bastante más largo de lo que solemos ver por televisión.

Según soltó The Times, la final del Mundial 2026 va a romper con la historia: los clásicos 15 minutos de entretiempo quedarán en el olvido para meter un descanso de entre 25 y 30 minutos.

La ampliación del descanso estaría relacionada con el espectáculo que se prepara para el estadio de Nueva Jersey, donde se disputará el partido por el título.

Según el reporte, aunque la normativa establece que el árbitro podría autorizar una extensión bajo ciertos argumentos, la FIFA ya tendría definido este cambio para la gran final.

Hasta el momento, el máximo organismo del fútbol mundial no ha confirmado oficialmente todos los detalles del espectáculo, pero el antecedente más cercano ocurrió en la final del Mundial de Clubes 2025, donde se realizó un show de 24 minutos durante el descanso.

Final del Mundial 2026 al estilo del Super Bowl

La idea de realizar un show de medio tiempo representa un cambio importante para la Copa del Mundo, acercando el evento al formato de grandes espectáculos deportivos como el Super Bowl de la NFL.

Esta edición del Mundial ya ha presentado varias modificaciones, como el aumento de participantes a 48 selecciones, la organización por primera vez en tres países y nuevas medidas durante los partidos, entre ellas las pausas de hidratación y una mayor participación del VAR.

Además, la FIFA anunció una lista de reconocidos artistas que formarían parte del primer show de medio tiempo en la historia de los Mundiales.

Entre los nombres mencionados aparecen Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Coldplay junto al coro PS22, Burna Boy, además de personajes de Sesame Street y The Muppets.

La presencia de grandes figuras de la música busca convertir la final del Mundial 2026 en un espectáculo global que combine fútbol y entretenimiento, siguiendo la tendencia de otros eventos deportivos internacionales.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se juega este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. El partidazo para conocer al nuevo campeón arranca a las 2:00 p. m. (hora peruana), así que anda agendándolo de una vez.

Con la jugada de estirar el medio tiempo a 30 minutos, la FIFA quiere que la final del Mundial 2026 no solo se recuerde por el campeón, sino por un show brutal que marque un antes y un después en la historia del torneo.