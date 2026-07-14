María Acuña renuncia a Alianza para el Progreso tras denunciar relegamiento interno

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista María Grimaneza Acuña Peralta presentó su renuncia irrevocable a Alianza para el Progreso (APP), en el que militó varios años.

Decisión tomada e irrevocable

En una carta dirigida al secretario general de la agrupación política, Luis Valdez Farías, la legisladora explicó que tomó la decisión después de evaluar su permanencia en la agrupación y de considerar las condiciones en las que desarrolló su participación política.

Además, explicó que presentó su decisión tras una profunda reflexión sobre su trayectoria dentro de la organización y las circunstancias en las que se ha desarrollado para contribuir en el partido político.

"Durante muchos años milité con convicción, lealtad y compromiso, contribuyendo al fortalecimiento del partido y respaldando sus principios, objetivos y propuestas... Sin embargo, con el transcurso del tiempo he sido objeto de un constante relegamiento en los espacios de participación y de toma de decisiones", sostiene en la carta.

María Acuña acusa haber sido relegada en el partido. (Composición: Exitosa)

Expone relegamiento en organización

Asimismo, la congresista recordó que durante años respaldó el proyecto político de APP, no obstante cuestionó el funcionamiento interno que tiene y afirmó que la organización de organización dejó de garantizar principios básicos para sus militantes.

"Estoy convencida de que la democracia interna debe garantizar igualdad de oportunidades, transparencia, respeto y meritocracia para todos sus militantes. Cuando estos principios dejan de aplicarse de manera efectiva, se debilita la confianza en la organización y se vulnera el derecho legítimo de sus afiliados a participar en la vida política en condiciones de equidad", señaló.

Inclusive advirtió que la falta de aplicación de esos principios terminará afectando la confianza de quienes integran el partido. Además resaltó que su salida responde a la necesidad de mantener coherencia en su actuación política y personal.

Reafirma sus principios

En la parte final del documento, María Acuña señaló que su renuncia responde a la necesidad de mantener coherencia entre sus convicciones y su actuación en la vida pública.

"Por respeto a mis principios, a mi trayectoria y a los ciudadanos que han depositado su confianza en mi trabajo, reafirmo mi renuncia con la convicción de que el servicio público exige coherencia entre los valores que se proclaman y las acciones que se practican", expresó.

A pesar de ello la legisladora concluye que a pesar de esta ruptura reafirmó que seguirá continuando trabajando en el desarrollo de la región Lambayeque y del país, pero alejado de este partido.