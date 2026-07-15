JNE entrega hoy a Keiko Fujimori credenciales como presidenta electa en el Gran Teatro Nacional

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El proceso de transición democrática en el Perú alcanza hoy un hito clave con la entrega de las credenciales oficiales a la presidenta electa, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, para el periodo de gobierno 2026-2031. Este acto solemne y protocolar, de alto valor jurídico, marca el inicio definitivo del traspaso formal y ordenado de funciones gubernamentales.

Programación y protocolo del acto

La sesión solemne organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se llevará a cabo este miércoles 15 de julio a partir de las 11:30 horas en las instalaciones del Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja.

El protocolo se iniciará con la instalación de la mesa de honor, la cual estará liderada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, junto a los miembros del pleno institucional: Marta Mach, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce.

Este miércoles 15 de julio, #JNEMedia realizará una cobertura especial de la entrega de credenciales a la presidenta electa y a la fórmula presidencial de las Elecciones Generales #EG2026. pic.twitter.com/EzRHvXM8hh — JNE Perú (@JNE_Peru) July 14, 2026

Tras entonarse el Himno Nacional, se procederá a dar lectura a la resolución de proclamación emitida por el ente electoral el pasado 3 de julio. El momento cumbre de la ceremonia ocurrirá cuando se llame de manera individual a los integrantes de la plancha presidencial para recibir sus acreditaciones físicas.

En dicha ceremonia también se entregará las credenciales a los dos integrantes de su fórmula presidencial, ganadora de las elecciones generales: Luis Galarreta como primer vicepresidente de la república y Miguel Torres como segundo vicepresidente.

Presidente Balcázar invitará a Keiko Fujimori a Palacio del Gobierno

El presidente de la República, José María Balcázar, confirmó en entrevista exclusiva con Exitosa que la presidenta electa, Keiko Fujimori, será invitada a Palacio de Gobierno luego de recibir sus credenciales oficiales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar aseguró que, luego de que reciba sus credenciales como presidenta electa, Keiko Fujimori será invitada a Palacio de Gobierno.



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Balcázar adelantó que el encuentro oficial con la presidenta electa se realizará una vez que el JNE entregue las credenciales correspondientes. Según indicó, ese será el momento oportuno para iniciar las coordinaciones institucionales de cara al cambio de gobierno.

"Y además, lo vamos a invitar a Palacio y hasta el 15 en que le van a entregar, supongo, la credencial correspondiente al Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que en ese punto no hay ningún tipo de omisión. Además, el Jurado ha determinado que ella es la ganadora", declaró.

Con ese anuncio, el Ejecutivo da una nueva señal de reconocimiento a los resultados oficiales del proceso electoral y anticipa el inicio formal de las reuniones entre el Gobierno saliente y la administración entrante, en el marco de una transición que deberá desarrollarse conforme a los procedimientos institucionales establecidos.