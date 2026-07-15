Juramentación de Keiko Fujimori: ¿qué jefes de Estado asistirán a su toma de mando este 28 de julio?

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa, Keiko Fujimori, desde que fue proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado 10 de julio, sostuvo reuniones con múltiples excandidatos de las últimas Elecciones, así como, con mandatarios de distintos países de América del Sur y Centro América.

La lideresa de Fuerza Popular asumirá el cargo el 28 de julio, en pleno festejo de nuestras Fiestas Patrias y en la conmemoración del 125° aniversario de la independencia.

¿Quiénes confirmaron sus asistencia?

El más claro fue el presidente Javier Milei, quien aseguró su presencia en una entrevista realizada para una radio local argentina. Asimismo, agregó que su llegada al Perú sería como parte de una gira regional.

Otros que ratificaron su visita a nuestro país para la transferencia de mando de Keiko Fujimoro, a realizarse el martes 28 de julio en el Congreso de la República, fueron José Antonio Kast de Chile y José Raúl Mulino de Panamá. Los tres mandatarios integran un bloque de líderes conservadores que han acercado posturas con la presidenta electa de Perú.

Milei de Argentina, Kast de Chile y Mulino de Panamá, confirmaron su visita

Sesiones virtuales con presidentes

Desde su proclamación, la presidenta electa ha realizado videollamadas con los mandatarios Yamandú Orsi de Uruguay, Santiago Peña de Paraguay, Laura Fernández Delgado de Costa Rica y Nasry Asfura de Honduras, además de María Corina Machado, política y líder de la opisición venezolana.

Todavía no aseguran su visita

Nayib Bukele, presidente de El Salvador y uno de los primeros en felicitarla por carta, aún no ha confirmado su asistencia a la juramentación en Lima. El 8 de mayo, el rey Felipe VI expresó a través del canciller Carlos Pareja, su intención de asistir a la ceremonia. La Cancillería informó que el monarca desea participar y que será "muy bienvenido en el Perú".

Autoridades de Latinoamérica sostuvieron reuniones y se encuentran interesados en asistir

De confirmarse la visita de Felipe VI, la ceremonia adquiriría una dimensión protocolar sin precedentes por el valor simbólico de la Corona española en las investiduras latinoamericanas. España y Perú mantienen vínculos bilaterales estrechos. Además, el gobierno de Pedro Sánchez, del país europeo, felicitó a Fujimori tras su proclamación por el JNE.

La presidente electa para el periodo 2026-2031, Keiko Fujimori, el día de su juramentación como portadora del cargo este 28 de julio, recibirá la asistencias de algunos los gobernantes de América Latina. De igual manera, otros personajes políticos de la región mostraron su interés por estar presentes en la ceremonia, entre ellos, el rey Felipe IV de España-