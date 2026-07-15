Ethel Pozo publica video luego de polémica entrevista con Magaly Medina: "Sobreviví"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de la polémica entrevista realizada el pasado 14 de julio entre Ethel Pozo y Magaly Medina en el programa de la popular "Urraca", la hija de Gisela Valcárcel publicó un video en sus redes sociales en el que reveló que recurrió a una serie de recursos para afrontar este momento de gran exposición pública a nivel nacional.

Ethel Pozo publica video en redes sociales luego de entrevista con Magaly Medina

A un día de la esperada entrevista entre Ethel Pozo y Magaly Medina, la hija de Gisela Valcárcel publicó en su cuenta oficial de Instagram un video donde menciona que sobrevivió a su intervención con la periodista de espectáculos.

"Bueno... sobreviví. Al final, la "bruja mala del cuento" no me lanzó ningún hechizo. Gracias @magalymedinav por la conversación y por recibirme con respeto. Hablamos de todo y me fui con una grata sorpresa! Podemos pensar distinto y, aun así, tener una muy buena entrevista", publicó Ethel Pozo en sus redes sociales.

En el clip publicado por la conductora, se puede ver una serie de rituales que realizó antes de su encuentro con Magaly Medina, entre ellos se encuentran: uso de amuletos, rezos, entre otros.

Desarrollo de la entrevista en el programa de Magaly Medina

Como parte del desarrollo de la entrevista, Magaly Medina cuestionó a Ethel Pozo por su aparición en programas que su madre era la dueña de la productora. Además, un momento lleno de sensibilidad durante la conversación fue cuando Pozo en medio de lágrimas le agradece a la popular "Urraca" no haber tocado el tema de su padre biológico.

"No tienes nada que agradecer. Me hubiera gustado que hagan lo mismo conmigo. Una persona que no estuvo presente en tu vida no tiene derecho a hablar de ti cuando ya eres famosa", respondió Magaly Medina.

Abordaron temas que Magaly Medina había criticado anteriormente

Otro momento significativo dentro de la entrevista fueron los detalles de su boda con Julián Alexander, en el que Magaly Medina le consulta si su madre, Gisela Valcárcel habría pagado los gastos, a lo que Ethel respondió que no.

Finalmente, Ethel Pozo destacó en su publicación que tuvieron que pasar 29 años para que se concretara una conversación con Magaly Medina. A través de un video compartido en sus redes sociales, la conductora aseguró que logró superar ese esperado encuentro y lo describió como una experiencia intensa, pero que pudo afrontar con tranquilidad.