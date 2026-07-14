Juntos por el Perú prepara lista para presidir las cámaras de senadores y de diputados, confirma Roberto Sánchez

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excandidato presidencial del partido político Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, confirmó que su agrupación viene preparando su propia lista para competir en las elecciones para las mesas directivas de las cámaras de senadores y de diputados.

Como se recuerda, el acto de llevará a cabo los días 26 y 27 de julio, las listas elegidas asumirán funciones al día siguiente, junto a la plancha presidencial que liderará Keiko Fujimori Higuchi, tras su juramento en el Congreso de la República.

Cuarta opción que intentará presidir la cámara doble

El todavía parlamentario por el partido de izquierda reveló que asume con "mucha responsabilidad" el ser la cuarta opción política que intentará presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. No obstante, al ser consultado por Exitosa sobre quiénes la conformarían, dejó a entrever que todavía se encuentran en proceso de evaluación.

"Hablemos de los partidos políticos. Aquí no son aventuras individuales, acá no se compran ni se venden, aquí hablamos de posturas políticas mirando el país y son tres fuerzas políticas que sabrán poner a sus mejores cuadros, estamos tras esa conversación", señaló.

Es importante precisar que, tras llevarse a cabo las elecciones generales 2026, la Cámara de Senadores contará con la presencia de 14 representantes de Juntos por el Perú, mientras que, la Cámara de Diputados tendrá a otros 32. Mientras que, para el Parlamento Andino fueron elegidos como miembro titular y suplente, Percy Fernández Bravo y Jorge Manco Zaconetti, respectivamente.

Voceros confirmados para las cámaras de senadores y de diputados

El pasado 08 de julio, Juntos por el Perú designó a sus voceros titulares y alternos en el Congreso Bicameral, tras una asamblea general de parlamentarios electos, quienes guardan relación directa con el expresidente Pedro Castillo Terrones.

En ese sentido, la conformación de los voceros para el período anual de sesiones 2026-2027 quedó establecido de la siguiente manera:

Cámara de Senadores : José Castillo Terrones (vocero titular) y Saúl Armacanqui (vocero alterno).

: (vocero titular) y (vocero alterno). Cámara de Diputados: Ernesto Zunini (vocero titular) y Yennifer Paredes (vocera alterna).

Las designaciones fueron previas a conocerse e informe del Grupo de Trabajo Detención Arbitraria de la ONU, organismo que aseveró que la detención del exmandatario fue "arbitraria", por lo que recomendaron su libertad y el pago de una indemnización a su favor.

Luego de conocerse dicho pronunciamiento, Roberto Sánchez convocó a una movilización para este miércoles 15 de julio, con la finalidad de que pueda darse cumplimiento de dicha resolución.