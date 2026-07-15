José Jeri es condecorado por el Congreso de la República con la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República condecoró a José Jerí con la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz, en una ceremonia que, según cuestionamientos, se realizó sin transmisión en vivo y sin mayor difusión pública.

José Jeri es condecorado por el Congreso de la República

Mientras las miradas en el ambiente político están centradas en la entrega de credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la presidenta electa Keiko Fujimori, el Parlamento desarrolló la mañana de este miércoles, 15 de julio, un evento reservado que tuvo como protagonista al exmandatario interino.

Cabe señalar que este tipo de condecoración es una de las máximas distinciones del Poder Legisltivo. Y pese a las objeciones que enfrenta debido a las investigaciones fiscales así como denuncias en trámite en su contra, finalmente le fue otorgada.

De acuerdo a las imágenes difundidas se puede observar a Jerí Oré brindando lo que se deduce un discurso y en este acto estuvieron presentes también integrantes de la Mesa Directiva.

Al lado izquierdo del expresidente se situó el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón. Mientras que a su derecha estuvo Fernando Rospigliosi, presidente del Parlamento e Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso.

Este suceso llamó la atención debido a la discreción con la que se llevó a cabo y porque no contó contó con algún tipo de convocatoria abierta a los medios de comunicación ni tampoco una transmisión institucional.

Analista político califica acto como "vergonzoso"

En diálogo con Exitosa, el analista político, Miguel Antezana, se refirió acerca de esta condecoración del Congreso al expresidente José Jerí. Opinó que el Parlamento se despide "siempre en la misma tónica" y calificó el acto como "vergonzoso".

"Una persona que no cumplió con el tema de rehabilitación porque fue acusado por violación sexual, a esa persona se le está condecorando", resaltó evidenciando que no el exgobernante no contaba con una imagen adecuada para recibir tal distinción.

En conclusión, pese a los cuestionamientos por las denuncias fiascales e investigaciones abiertas en su contra, el expresidente interino, José Jerí, fue condecorado por el Congreso de la República con la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz.