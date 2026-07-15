Lionel Messi comparte inesperada publicación antes de la semifinal ante Inglaterra

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi sorprendió a sus seguidores con una inesperada publicación en redes sociales antes de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra. El capitán de Argentina ya palpita el importante duelo por un lugar en la final.

Lionel Messi comparte inesperada publicación

Lionel Messi comenzó a palpitar la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra también desde sus redes sociales. A pocas horas del encuentro que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo, el capitán de Argentina compartió una inesperada historia en Instagram relacionada al partido.

Lionel Messi comparte inesperada publicación

En la publicación, la 'Pulga' mostró el afiche oficial del enfrentamiento, donde aparecen las banderas de Argentina e Inglaterra y una imagen del propio delantero como protagonista.

La 'Pulga' no añadió ningún mensaje escrito, pero dejó claro que toda su concentración está puesta en el importante compromiso de la Albiceleste.

El duelo ante el conjunto inglés representa una nueva oportunidad para Messi y sus compañeros de acercarse al objetivo de disputar una nueva final mundialista. El ganador del encuentro se medirá ante España, que ya aseguró su clasificación a la última instancia del torneo.

Rivalidad con historia mundialista

Este partido tiene más mística que ningún otro. Con las semis del Mundial 2026, Argentina e Inglaterra van por su sexto mano a mano mundialista.

Chile 1962: Inglaterra ganó 3-1 ante Argentina en la fase de grupos.

Inglaterra ganó 3-1 ante Argentina en la fase de grupos. Inglaterra 1966: Los europeos volvieron a imponerse por 1-0 en los cuartos de final.

Los europeos volvieron a imponerse por 1-0 en los cuartos de final. México 1986: Argentina consiguió una recordada victoria por 2-1, con la histórica actuación de Diego Maradona.

Argentina consiguió una recordada victoria por 2-1, con la histórica actuación de Diego Maradona. Francia 1998: La Albiceleste ganó por penales tras empatar 2-2 en un emocionante encuentro.

La Albiceleste ganó por penales tras empatar 2-2 en un emocionante encuentro. Corea-Japón 2002: Inglaterra venció 1-0 a Argentina en la fase de grupos.

Inglaterra venció 1-0 a Argentina en la fase de grupos. Mundial 2026: Argentina e Inglaterra se enfrentarán por sexta vez en la historia de la Copa del Mundo, ahora en las semifinales.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Inglaterra?

Este miércoles 15 de julio, Argentina e Inglaterra se juegan la vida en el Estadio Atlanta. El lugar va a estar hasta las manos —caben más de 72 mil personas— para vivir una de las semifinales más picantes y esperadas de todo el torneo.

El encuentro iniciará a las 2:00 p. m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el partido comenzará a las 4:00 p. m., mientras que en Inglaterra se jugará desde las 9:00 p. m.

A nada del partidazo, Lionel Messi sacudió las redes subiendo una publicación del enfrentamiento ante Inglaterra. El '10' ya está enfocado y toda Argentina sueña despierta con dejar en el camino a los ingleses para meterse de cabeza en la gran final por la copa.