Ataque contra una estación de Policía deja al menos tres muertos y varios heridos: Esto se sabe

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un ataque con explosivos contra una estación de Policía dejó al menos tres muertos y varios heridos, según información preliminar. Las autoridades condenaron el hecho y mantienen investigación abierta del caso.

Ataque contra subestación de Policía de Betoyes

La inseguridad ciudadana y la criminalidad no solo es un tema preocupante en Perú. En las últimas horas, se dio a conocer el ataque contra una subestación de policías, que de acuerdo a información preliminar, sería de Betoyes, en jurisdicción del municipio de Tame, Arauca.

Las autoridades y medios colombianos precisaron que el atentado ocurrió en horas de la tarde del martes 14 de julio, por parte de un grupo de personas, que según agregaron, pertenecerían al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene una marcada presencia en la zona y que han atentado en reiteradas oportunidades contra la estación policial del corregimiento.

El ataque se habría suscitado con explosivos artesanales. Lamentablemente, el hecho dejó tres muertos, entre ellos dos policías y una mujer civil, además de al menos 10 heridos (nueve soldados y un policía), quienes demoraron en ser trasladados a centros médicos con prontitud debido a las condiciones climáticas.

¡𝗟𝗨𝗧𝗢!



La vida de nuestros 𝗽𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗔𝗱𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗶𝘃𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗮𝘀𝗰𝗼𝘀 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗢𝗺𝗮𝗿 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗻̃𝗮 𝗩𝗮𝘀𝗾𝘂𝗲𝘇 fue arrebatada por criminales en un vil y despiadado ataque contra la Subestación de... pic.twitter.com/VrWvOnuI6B — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) July 15, 2026

¿Quién está detrás del ataque en Arauca? Esto se sabe

Miguel Ángel Bastos, alcalde de Tame, extendió su pesar por la lamentable situación vivida en la estación policial de su jurisdicción y denunció la ola de violencia que sufre esa zona del país. "Lamentamos el fallecimiento de dos policías, de una civil; nueve policías heridos y un soldado herido. Destrucción del 70% de la subestación", precisó en diálogo con 'Noticias Caracol'.

De acuerdo a lo señalado, atribuyen el ataque con explosivos artesanales y "tatucos" (un método empleado de manera recurrente por los grupos armados ilegales en esa región para hostigar bases militares y estaciones de Policía sin necesidad de un enfrentamiento directo), al Frente de Guerra Oriental del ELN.

Tras la explosión, unidades de las Fuerzas Militares y de la Policía de Colombia, iniciaron maniobras para asegurar el área y facilitar la evacuación de los afectados. Por su parte, la Gobernación de Arauca rechazó de manera categórica el atentado terrorista y manifestaron su solidaridad con los familiares de la mujer que también perdió la vida como consecuencia de la explosión.

Ataque contra estación policial en Arauca en investigación

A través de un comunicado, la Policía Nacional colombiana expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reiteró que desplegará todas sus capacidades institucionales, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para capturar a los responsables del ataque.

Es así como las fuerzas del orden de Colombia se encuentra de luto. En la tarde del martes 14 de julio, un ataque con explosivos contra una subestación de Policía de Betoyes, en Tame, Arauca, dejó al menos tres muertos y 10 heridos. El caso se mantiene bajo investigación.