José Jerí anuncia etapa final del Plan de Seguridad Ciudadana: "Estamos afinando detalles"

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras aplazarlo dos veces a lo largo del mes de enero, el presidente José Jerí aseguró que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se encuentra en su etapa final de elaboración. El mandatario precisó que el Gobierno está afinando detalles y que entrará en vigencia pronto.

Plan de Seguridad Ciudadana estaría en "correcciones finales"

El mandatario asistió este sábado a la clausura de la Reunión de Comando Policial 2026, donde se evaluaron avances en seguridad ciudadana y se definieron amenazas prioritarias. Ante ello, Jerí Oré aseguró que el Ejecutivo tiene "la ruta mucho más clara".

"Si hemos podido logar los resultados que ahora tenemos en Lima y Callao con el marco normativo que aun se está actualizando, imagínense ahora con esas nuevas herramientas que tenemos ya en mano", señaló.

Como parte de su discurso hacia los efectivos de la PNP, el jefe de Estado indicó que, si ello "no fuera suficiente", su gobierno se apoyará del Plan de Seguridad Ciudadana, que, según dijo, "está en sus vías finales de corrección y de afinar detalles".

Afirmando encontrarse "esperanzado", José Jerí aseguró que este plan, que su gestión ya viene prometiendo desde el pasado diciembre del 2025, entrará finalmente en vigencia "en los próximos días".

"Va a ser una herramienta potente que nos va a dar un norte, un horizonte, y nos va a decir cuáles son las acciones que debemos seguir tomando. No es el primer plan, tampoco será el último, pero nos da esa lógica de planificación", prometió.

El presidente interino precisó que estas correcciones aun en curso se están basando en la información recopilada "producto de cada visita a cada región que hemos ido, sus aportes, ideas, conclusiones y experiencias nos han servido.

"Cada uno bajo una perspectiva distinta, pero esas ideas fueron apuntadas y quedaron en nuestras mentes", agregó.

"Tendremos más herramientas" contra inseguridad

Asimismo, José Jerí se refirió a las críticas ante el formato actual del estado emergencia que dispuso en diversas zonas del Perú y aseguró que su gobierno de transición ha hecho "las cosas distintas".

"Por ese punche que le han puesto los 137 mil policías, nuestras FF.AA y los serenazgos, es que tenemos resultados qué presentar, que nos dan esperanza y optimismo de que vamos a seguir en ese camino. Tenemos una ruta y tendremos más herramientas", apuntó.

