Ministro Luis Quiroz pide disculpas por deficiencias en el sistema de salud: "Este Gobierno quiere dejar algo concreto"

En declaraciones a la prensa, el titular del Minsa, Luis Quiroz, indicó que el Gobierno actual tiene como objetivo dejar un sistema concreto, el cual presente una mejora en sus servicios, beneficiando así a los asegurados.

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/02/2026

El ministro de Salud, Luis Quiroz, se pronunció ante los diversos cuestionamientos por parte de la población por la escasez de medicamentos en diversos hospitales. A raíz de ello, pidió disculpas por las deficiencias que el sistema ha registrado durante años. Además, aseguró que el Gobierno busca mejorar dichas precariedades.

Desde los exteriores del Palacio de Gobierno, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) estuvo acompañado del titular de EsSalud, quien también anunció la creación de una Comisión Especial de respuesta rápida para atender las demandas de medicamentos.

Minsa respetará dignidad de la población

Quiroz expresó sus disculpas públicas hacia la ciudadanía debido a las recientes críticas por parte de la población sobre la falta de medicamentos y citas médicas, las cuales son solicitadas por pacientes que necesitan realizar un tratamiento urgente.

"Las disculpas del caso a toda la población por las deficiencias de años, que se arrastran en el sistema de salud. Este Gobierno quiere dejar algo concreto, una mejora, complementando nuestros servicios, para beneficio de nuestros asegurados, de las personas que atendemos con el respeto a dignidad como se merecen", dijo a la prensa, este jueves 12 de febrero.

Durante su mensaje, el ministro precisó que el Gobierno actual, de José Jerí tiene el objetivo de dejar un sistema concreto, el cual presente una mejora en sus servicios, beneficiando así a los asegurados. 

EsSalud niega crisis por desabastecimiento de medicamentos: Anuncian comisión de respuesta rápida
Presidente de EsSalud niega crisis

En otro momento, el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, rechazó que exista una crisis de abastecimiento de medicinas en los hospitales adscritos a la institución.

En tal sentido, anunció la conformación de una Comisión Especial de respuesta rápida, la cual servirá para atender a la población. Al respecto, indicó que se cuentan con medicamentos regulares y comunes en los hospitales. "Estamos tratando de utilizar todos esos recursos de medicamentos", añadió.

Por otro lado, el titular del EsSalud admitió que existen deficiencias en enfermedades raras, oncológicas y crónicas no transmisibles. Según indicó, hay ciertos casos en donde no se está dejando de abastecer los medicamentos de los pacientes.

Ministro de Salud anuncia redistribución de medicamentos: "Hemos detectado sobrestock en algunos hospitales"
Cabe mencionar que, el último miércoles, el titular del Minsa afirmó que desde el Ejecutivo ya se está planteando la redistribución de medicamentos para trasladar los que se encuentran en sobreabundancia en los establecimientos de salud que lo requieren. 

En conclusión, el titular del Minsa, declaró ante los medios y respondió sobre las exigencias de los pacientes para obtener las medicinas que requieren para sus respectivos tratamientos. Quiroz, pidió disculpas y; por su parte el titular de EsSalud negó que ocurra una crisis en dicho sector.

