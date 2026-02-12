José Jerí ratifica compromiso con el sistema de salud: "Vamos a mejorar la capacidad de atención de las emergencias"

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí ratificó su compromiso con el sistema de salud, en medio de una crisis de desabastecimiento de medicamentos en los principales centos de salud de Lima así como de otras regiones, Sobre esto señaló que desde el Ejecutivo se impulsará la mejora de la capacidad de atención de las emergencias.

Mejora en la capacidad de atención de las emergencias

Este jueves 12 de febrero, en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, se celebró el convenio marco de colaboración interinstitucional firmado ente el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Al respecto, el mandatario sostuvo que este será el punto de partida y de inflexión para poder mejorar la atención en este sector que es muy vital para todos los ciudadanos. Además, subrayó que los problemas en atención de salud no viene de ahora, sino que se suscitan desde hace años atrás.

"El acta de entendimiento entre el Minsa y el Seguro social no es un documento cualquiera, es el un punto de partida fundamental sobre porque lo que vamos a hacer es sobre nuestras capacidades, nuestra organización sobre lo que tiene de experiencia de cada sector. Empezamos un proceso de colaboración y entendimiento, tenemos que poner lo mejor de cada uno al servicio de la población", manifestó.

En otro momento, señaló que como parte de las acciones que el Poder Ejecutivo ejecutará en su compromiso con el sistema de salud será la mejora en la capacidad de atención de las emergencias.

"El segundo tema que vamos a atender es mejorar la capacidad de atención de las emergencias eso es fundamental. La carta de presentación del sistema de salud son las emergencias y es ahí donde vamos a apuntar. No solo pasa por los medicamentos sino que también en cómo mejorar los protocolos, cómo trabajamos, cómo comunicamos la infornación", afirmó.

Bajo esa premisa, aseguró que se establecerán esfuerzos entre EsSalud con el Minsa para "mejorar el acceso, la oportunidad, y la calidad". "Vamos a iniciar por emergencias", reiteró.

EsSalud niega crisis de desabastecimiento

Segundo Acho Mego, presidente de EsSalud, negó que exista un desabastecimiento de medicamentos en centros de salud, pese a que en los últimos días diversos usuarios de este seguro sanitario denunciaron dicha problemática.

"Hemos creado una comisión de respuesta rápida, no es una comisión o un comité de crisis, porque no estamos en crisis. Tenemos los medicamentos regulares, comunes que tienen los hospitales y estamos tratando de optimizar todos esos recursos de medicamentos", puntualizó.

