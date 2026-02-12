ONPE definió ubicación en la cédula de votación de los 38 partidos políticos que participarán en las elecciones generales

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte del cronograma electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este jueves 12 de febrero se realizó el sorteo de ubicación en la cédula de votación de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales del próximo 12 de abril.

En un acto público llevado a cabo en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), finalmente la ciudadanía pudo conocer dónde estará ubicado su organización política de preferencia. En ese sentido, te compartimos los resultados de la jornada realizada a exactamente dos meses de la primera vuelta electoral.

Ubicación definida de los partidos políticos

Tal como se recuerda, la cédula de votación en la que más de 27 millones de peruanos elegirán al nuevo (a) presidente (a), senadores, diputados y parlamentarios andinos tiene 42.00 centímetros de ancho por 21.00 centímetros de largo, pudiendo extenderse hasta un máximo de 44.00 cm de largo.

Para el caso de la segunda vuelta electoral, esta tendrá una medida de 21.00 cm de ancho por 15.00 cm de largo, en orientación horizontal y consignará el nombre de la organización política, el logo del partido o alianza y la foto del candidato/a presidencial.

A continuación, te mostramos la ubicación de los 36 partidos políticos en la cédula electoral de las elecciones generales 2026:

Alianza Electoral Venceremos Partido Patriótico del Perú Partido Cívico Obras Frepap Partido Demócrata Verde Partido del Buen Gobierno Perú Acción PRIN Partido Progresemos Partido Sí Creo Partido País Para Todos Partido Frente de la Esperanza Partido Perú Libre Partido Ciudadanos por el Perú Primero La Gente Partido Juntos Por el Perú Partido Podemos Perú Partido Democrático Federal Partido Fe en el Perú Partido Integridad Democrática Partido Fuerza Popular Alianza Para el Progreso Partido Cooperación Popular Ahora Nación Libertad Popular Un Camino Diferente Avanza País Perú Moderno Partido Perú Primero Salvemos al Perú Partido Somos Perú APRA Partido Renovación Popular Partido Demócrata Unido Perú Partido Fuerza y Libertad Partido de los Trabajadores y Emprendedores Partido Unidad Nacional Partido Morado

¿Qué más sigue en el cronograma electoral?

Como se recuerda, hasta el 11 de febrero, los Jurados Electorales Especiales tuvieron plazo para publicar las fórmulas y listas admitidas en sus paneles y en el portal del JNE. Asimismo, hasta el 26 de febrero tienen como límite para resolver las tachas y eventuales exclusiones en primera instancia.

Otra fecha clave es el 13 de marzo, fecha límite para resolver las apelaciones relacionadas con exclusiones y tachas de candidaturas. Al día siguiente, el 14 de marzo , vence el plazo para que las candidaturas queden oficialmente inscritas.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, mencionó que, una vez conocida la terna de aspirantes a suceder en el cargo a José Jerí, se llevará a cabo los debates presidenciales, siendo las fechas tentativas a desarrollarlos los días el 23 y el 30 de marzo.

A 60 días de realizarse la justa electoral, desde hoy los candidatos y militantes saben dónde estarán ubicados en la cédula electoral inédita que tendrá el proceso electoral.