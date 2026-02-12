RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
ONPE definió ubicación en la cédula de votación de los 38 partidos políticos que participarán en las elecciones generales

En un acto público llevado a cabo este jueves 12 de febrero, se realizó el sorteo de ubicación en la cédula de votación de los 36 partidos políticos que participarán en las elecciones generales del próximo 12 de abril.

Sorteo de ubicación de los partidos políticos en la cédula de votación 2026.
Sorteo de ubicación de los partidos políticos en la cédula de votación 2026. Andina

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte del cronograma electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este jueves 12 de febrero se realizó el sorteo de ubicación en la cédula de votación de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales del próximo 12 de abril. 

En un acto público llevado a cabo en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), finalmente la ciudadanía pudo conocer dónde estará ubicado su organización política de preferencia. En ese sentido, te compartimos los resultados de la jornada realizada a exactamente dos meses de la primera vuelta electoral

Ubicación definida de los partidos políticos

Tal como se recuerda, la cédula de votación en la que más de 27 millones de peruanos elegirán al nuevo (a) presidente (a), senadores, diputados y parlamentarios andinos tiene 42.00 centímetros de ancho por 21.00 centímetros de largo, pudiendo extenderse hasta un máximo de 44.00 cm de largo.

Para el caso de la segunda vuelta electoral, esta tendrá una medida de 21.00 cm de ancho por 15.00 cm de largo, en orientación horizontal y consignará el nombre de la organización política, el logo del partido o alianza y la foto del candidato/a presidencial.

A continuación, te mostramos la ubicación de los 36 partidos políticos en la cédula electoral de las elecciones generales 2026:

  1. Alianza Electoral Venceremos
  2. Partido Patriótico del Perú 
  3. Partido Cívico Obras
  4. Frepap 
  5. Partido Demócrata Verde
  6. Partido del Buen Gobierno 
  7. Perú Acción 
  8. PRIN 
  9. Partido Progresemos 
  10. Partido Sí Creo 
  11. Partido País Para Todos 
  12. Partido Frente de la Esperanza
  13. Partido Perú Libre
  14. Partido Ciudadanos por el Perú
  15. Primero La Gente 
  16. Partido Juntos Por el Perú 
  17. Partido Podemos Perú 
  18. Partido Democrático Federal 
  19. Partido Fe en el Perú 
  20. Partido Integridad Democrática 
  21. Partido Fuerza Popular 
  22. Alianza Para el Progreso 
  23. Partido Cooperación Popular
  24. Ahora Nación 
  25. Libertad Popular 
  26. Un Camino Diferente
  27. Avanza País 
  28. Perú Moderno 
  29. Partido Perú Primero 
  30. Salvemos al Perú 
  31. Partido Somos Perú
  32. APRA 
  33. Partido Renovación Popular 
  34. Partido Demócrata Unido Perú 
  35. Partido Fuerza y Libertad
  36. Partido de los Trabajadores y Emprendedores
  37. Partido Unidad Nacional 
  38. Partido Morado

¿Qué más sigue en el cronograma electoral?

Como se recuerda, hasta el 11 de febrero, los Jurados Electorales Especiales tuvieron plazo para publicar las fórmulas y listas admitidas en sus paneles y en el portal del JNE. Asimismo, hasta el 26 de febrero tienen como límite para resolver las tachas y eventuales exclusiones en primera instancia.

Otra fecha clave es el 13 de marzo, fecha límite para resolver las apelaciones relacionadas con exclusiones y tachas de candidaturas. Al día siguiente, el 14 de marzo, vence el plazo para que las candidaturas queden oficialmente inscritas.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, mencionó que, una vez conocida la terna de aspirantes a suceder en el cargo a José Jerí, se llevará a cabo los debates presidenciales, siendo las fechas tentativas a desarrollarlos los días el 23 y el 30 de marzo.

A 60 días de realizarse la justa electoral, desde hoy los candidatos y militantes saben dónde estarán ubicados en la cédula electoral inédita que tendrá el proceso electoral. 

