Ministro del Interior confirma que plan de Seguridad Ciudadana ya se encuentra aprobado

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras una larga espera, esta tarde el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el Plan de Seguridad Ciudadana, presentado durante una sesión con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), organismo encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

El día de hoy ha sido aprobado a nivel del Consejo, pero hay que resaltar q ue este plan se ha trabajado de forma articulada, donde cada componente del Estado tiene sus objetivos tanto estratégicos como específicos", señaló.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, elaborado de manera articulada con los componentes del Estado. Señaló que el plan incluye acciones frente a la extorsión y homicidios



Nota en desarrollo...