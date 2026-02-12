RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Seguridad Ciudadana

Ministro del Interior confirma que plan de Seguridad Ciudadana ya se encuentra aprobado

Tras una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) donde se presentó finalmente el Plan de Seguridad Ciudadana, Vicente Tiburcio confirmó que el Consejo de Ministros ya ha aprobado la propuesta.

Ministro afirmó que plan de seguridad ha sido aprobado. (Composición Exitosa)

12/02/2026

Tras una larga espera, esta tarde el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el Plan de Seguridad Ciudadana, presentado durante una sesión con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), organismo encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

El día de hoy ha sido aprobado a nivel del Consejo, pero hay que resaltar q ue este plan se ha trabajado de forma articulada, donde cada componente del Estado tiene sus objetivos tanto estratégicos como específicos", señaló.

Nota en desarrollo...

