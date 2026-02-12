Fondo Blanquiazul buscaría el regreso de Hernán Barcos a Alianza Lima tras eliminación de la Libertadores

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El plantel de Alianza Lima no la pasa nada bien luego de la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores tras empatar ante 2 de Mayo en Matute. Ante esta situación, los hinchas blanquiazules exigen la salida de más de un protagonista como es el caso de Pablo Guede o de Franco Navarro de la dirección deportiva.

Hernán Barcos volvería a Alianza Lima

El Fondo Aliancistas para el Perú, antes Fondo Blanquiazul, también se pronunció tras este duro golpe deportivo anunciando una junta de urgencia en los próximos días para tomar decisiones respecto al futuro del club.

Sobre este tema, Exitosa Deportes pudo conocer que dos integrantes de esta agrupación de directivos no solo evaluará la continuidad de Fernando Cabada como administrador temporal o de Franco Navarro en la gerencia deportivo, sino también sobre el posible regreso de Hernán Barcos

La idea será planteada para su discusión por lo que aún no se han comunicado con el actual jugador de FC Cajamarca. Eso sí, la vuelta del 'Pirata' no solo sería como futbolista, sino como futuro directivo.

"Están pensando, por lo menos dos de los ocho integrantes de la parte administrativa, en el retorno de Hernán Barcos. Regresaría a mitad de año no solo como futbolista sino también para un eventual cargo administrativo", indicó Carlos Panez.

Para tomar el lugar de Franco Navarro

Tras ser señalado como uno de los principales responsables de la eliminación de la Copa Libertadores, Franco Navarro y su hijo Franco Navarro Mandayo, han perdido la confianza por parte de la Junta de Acreedores.

Por ello, Hernán Barcos asumiría el cargo de gerente deportivo en caso se pueda concretar su regreso para encargarse de la contratación del entrenador y del armado del plantel. Según indicó Carlos Panez, el tiempo de contrato sería de año y medio por lo que al finalizar el mismo iniciará su aventura como dirigente.

"Con Hernán aún no se han comunicado, pero hay una intención de la parte directiva de Alianza por volver a contar con Hernán Barcos con un contrato de año y medio para que no solo juegue, sino para que ocupe el cargo ante una eventual salida de Franco Navarro", agregó.

En resumen, dos integrantes del Fondo Blanquiazul buscarían el regreso de Hernán Barcos tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores. El 'Pirata' no solo volvería como futbolista, sino como un futuro dirigente cuando se retire de la actividad profesiona.