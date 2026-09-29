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Carlos Bruce critica a Roberto Burneo por candidatura de RLA: "El peor presidente del JNE"

El candidato Carlos Bruce, criticó al presidente del JNE, Roberto Burneo, por la demora en definir la situación de Rafael López Aliaga y cuestionó el impacto de esta decisión en las elecciones municipales

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 29/09/2026

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El candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la situación electoral de Rafael López Aliaga, y dirigió sus críticas al presidente del organismo, Roberto Burneo

Carlos Bruce cuestiona al presidente del JNE

En diálogo con Exitosa, Carlos Bruce, sostuvo que la actuación del ente electoral favorece al postulante de Renovación Popular y calificó de cuestionable la demora en definir su situación.

"Lastimosamente también tiene un Jurado Nacional de Elecciones que le está haciendo el juego de una manera vergonzosa e inconstitucional", afirmó Bruce durante la entrevista.

La situación de López Aliaga se relaciona con su postulación como primer regidor de Lima por Renovación Popular. En julio, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada la apelación presentada por su organización política, lo que permitió continuar con el trámite de su candidatura.

Posteriormente, el debate se trasladó a la posibilidad de que López Aliaga pueda recibir la credencial correspondiente en caso de que su lista obtenga la mayoría de votos. 

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Asimismo, el alcalde de Surco, consideró que la definición de la situación electoral requiere claridad porque los electores necesitan conocer las consecuencias de su voto.

"Yo creo que el presidente del Jurado va a pasar a la historia como el peor presidente del Jurado Nacional de Elecciones que hemos tenido", declaró el candidato.

El postulante de Somos Perú también señaló que diferentes organizaciones políticas habían solicitado que el JNE esclareciera previamente la situación de López Aliaga.

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"Todos los partidos le dijimos antes del debate: definan eso", manifestó.

Pide claridad para los electores

Bruce sostuvo que el organismo electoral debería informar de manera precisa a la ciudadanía sobre las consecuencias que tendría marcar una determinada opción en la cédula de sufragio.

"Lo mínimo que tiene que hacer el Jurado es decirle a la ciudadanía: escojan; si ustedes marcan este símbolo, este candidato será alcalde; si ustedes marcan este otro, esta otra persona será alcalde", señaló.

Las declaraciones de Bruce se producen a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre

Ante esto, el JNE ha señalado que será su Pleno el que adopte la decisión correspondiente respecto a la entrega de credenciales y que esta será comunicada públicamente.

Finalmente, Carlos Bruce cuestionó y reafirmó su crítica hacía el presidente del JNE, Roberto Burneo por candidatura de RLA y no aclarar su situación electoral.

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