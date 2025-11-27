El Agustino: Sicarios le quitan la vida de cinco disparos a obrero de solo 22 años tras gresca

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El estado de emergencia decretado por la gestión de José Jerí sigue dejando en claro que no está dando los resultados esperados. Por ejemplo, en El Agustino un joven de solo 22 años perdió la vida luego de un violento ataque de dos sicarios en medio de una obra de construcción.

Obrero pierde la vida tras ataque de sicarios

Todo sucedió sobre las 3 de la tarde de este último miércoles 26 de noviembre en la zona conocida como Villa Alegre. Según indicaron testigos, antes del atentado hubo una gresca entre un grupo de trabajadores con personas ajenas al proyecto.

Unos minutos después, dos sujetos se acercaron hasta la ubicación exacta donde se encontraba Diego Canales Jiménez de solo 22 años aplicándole cinco impactos de bala sin reparo alguno. Uno de ellos impactó en su cabeza, pero a pesar de ello la víctima intentó resguardarse de sus atacantes arrastrándose debajo de un camión de carga pesada.

Un grupo de sus compañeros lo subieron a una mototaxi para trasladarlo a un hospital cercano y pueda ser atendido de emergencia. Lamentablemente, los médicos certificaron su deceso sumándolo a la larga lista de muertes en este 2025.

Conocidos de la víctima señalaron que este no se encontraba en malos pasos e indicaron que el ataque no sería un hecho aislado, sino que se trataría de una represalia por haberse negado al pago de cupos respecto a la obra de construcción.

Quería abrir una barbería

La madre del joven también ratificó esta versión dejando en claro que su hijo no estaba ligado a la delincuencia y, por el contrario, contaba con otros proyectos para su vida. La mujer relató que Canales Jiménez trabajaba en la obra junto con su pareja y que ambos estaban juntando dinero para alquilar un local y abrir una barbería.

La mamá del fallecido también recalcó que en las últimas semanas ofrecía menú para el resto de trabajadores de la construcción para así ganarse un dinero extra.

"Mi hijo estaba trabajando y estaba pensando alquilar un salón porque también es barbero. Estaban juntando plata con su señora que también trabaja en la obra y ahora lo mataron. No tenía problemas con nadie. Se junta con sus amigos e incluso vendía menú para la obra", indicó a Panamericana.

De esta manera, un obrero de solo 22 años fue crudamente asesinado por dos sicarios en medio de una construcción en El Agustino.