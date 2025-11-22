Megaoperativo contra 'Los Injertos del Cono Norte' incluye 23 viviendas y cinco penales

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Hoy, sábado 22 de noviembre, se ejecuta un megaoperativo nacional contra la organización 'Los Injertos del Cono Norte', liderada por Erick Moreno, alias "El Monstruo", responsable de extorsiones, secuestros y homicidios. La acción incluye registros en 23 viviendas, cinco penales y distintas regiones del país.

Megaoperativo contra 'Los Injertos del Cono Norte'

Esta madrugada se puso en marcha un operativo de gran magnitud vinculado a Erick Moreno, conocido como "El Monstruo", actualmente en Paraguay, y considerado líder de una organización criminal con fuerte presencia en el cono norte de Lima.

🔴🔵Hoy, 22 de noviembre, se ejecuta un megaoperativo contra la organización liderada por Erick Moreno, alias "El Monstruo", 'Los Injertos del Cono Norte', con 23 viviendas y cinco penales ya allanados.



La Segunda Fiscalía Supraprovincial especializada en criminalidad organizada y la División de Inteligencia de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) ejecutan registros en Lima, Cañete, Huaral y otros puntos del país.

Hasta el momento, se reportan 24 detenidos, mientras se revisan 12 celdas donde la banda operaba desde los penales, cobrando cupos a empresarios de transporte y negocios locales.

Según las autoridades, los montos iban desde 10 mil hasta 80 mil soles, dependiendo del negocio, y también afectaban a mototaxis y combis con cobros menores de entre 5 y 10 soles.

Incluso obligaban a los transportistas a comprar tarjetas de polladas y chuletadas como parte de su extorsión.

Penales bajo la lupa y modus operandi

A pesar de que hace apenas una semana se realizó un operativo en el penal de Aucallama, los investigadores volvieron a encontrar listas de números telefónicos y celulares de empresarios víctimas de extorsión, lo que evidencia que la organización seguía operando desde el interior de las cárceles.

La participación de un fiscal superior, el doctor Jorge Chávez Cotrina, coordina los allanamientos para desarticular la red en su totalidad.

La banda, integrada mayormente por peruanos, también contaba con mujeres que prestaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero de la extorsión.

El alcance de la organización criminal incluye Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos, además de regiones como Cañete y Huaral.

Su historial abarca delitos de extorsión, secuestro y homicidio, con operaciones que se remontan al 2022 y que buscan expandirse más allá de Lima.

Megaoperativo sigue en desarrollo

El operativo continúa en desarrollo y las autoridades aseguran que se están revisando todas las celdas y registros posibles para encontrar celulares y documentos que delaten la extensión de esta banda

Hasta ahora, los primeros resultados del operativo muestran la magnitud de la organización de Erick Moreno y cómo lograba mantener su estructura desde diferentes regiones y penales.

Las autoridades esperan desarticular completamente esta red que ha afectado a múltiples empresarios y transportistas con cobros ilegales y amenazas.

El operativo contra Erick Moreno, alias "El Monstruo", y su organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte' permitió registrar 23 viviendas y cinco penales, evidenciando el alcance de esta red dedicada a extorsión, secuestros y homicidios.