Gianluca Lapadula reflexionó sobre la eliminación de Perú del Mundial 2026: "Perdimos nuestra esencia"

Gianluca Lapadula fue el reciente invitado del programa de YouTube 'Enfocados' conducido por Jefferson Farfán y 'Cucurucho' Guizasola. Ahí el 'Bambino' tuvo una charla acerca de su llegada a la selección peruana, su amor por nuestro país, su club actual Spezia, así como también su opinión sobre la eliminación de Perú al Mundial 2026, entre otros temas.

La eliminación de Perú del Mundial 2026

La 'Blanquirroja' tuvo un proceso clasificatorio al Mundial 2026 para el olvido y sin éxito alguno, marcando de esta forma una de las etapas más lúgubres del 'equipo de todos' en la que no acudió a la próxima cita mundialista, hubo cambio de técnicos y el rendimiento de los jugadores fue bajo.

En tal sentido, tras la partida del estratega argentino Ricardo Gareca, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) primero apostó por Juan Reynoso para asumir el comando técnico, luego por Jorge Fossati y finalmente por Óscar Ibáñez, sin embargo, ninguno consiguió que el combinado patrio ni siquiera se parezca a lo queconstruyó el 'Tigre'.

Al respecto, el delantero nacional Gianluca Lapadula abrió su corazón en el programa 'Enfocados' y se pronunció sobre esta etapa de incertidumbre de la selección peruana y con total sinceridad reconoció que la Bicolor perdió su esencia futbolística.

"Sin faltarle el respeto a nadie, no quiero atacar a nadie, pero yo creo que perdimos nuestra esencia es lo que yo siento. No es culpa de nadie, pero en el fútbol, en los partidos yo noté algo no que no había ganas o sentimiento de jugar, pero sí una manera de jugar diferente", manifestó el '10' del Spezia.

Su hipotética llegada al fútbol peruano

Gianluca Lapadula se ha reecontrado nuevamente con el gol en su equipo Spezia, pese a que su equipo se encuentra colero de la Serie B de Italia. Sin embargpo, reveló que desde la Liga 1, equipos de renombre lo han contactado para buscar sumarlo a sus filas.

"Me han llamado de varios clubes, como Alianza Lima, la 'U', tmabién Cristal. Pero, en este momento, estoy enfocado con Spezia. Vamos a ver lo que pasa. Yo tengo mucho cariño al Perú, eso sin duda. Nunca se sabe", expresó el ariete nacional.

