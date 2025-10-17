Galarreta afirma que Fernando Rospigliosi seguirá en la Mesa Directiva: Fuerza Popular respalda su permanencia

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseguró que Fernando Rospigliosi continuará como primer vicepresidente del Congreso y no tiene intención de renunciar a la Mesa Directiva. Aseguró que su bancada política le da todo su respaldo "desde el día uno".

Fernando Rospigliosi seguirá en Mesa Directiva

El 9 de octubre, el Parlamento aprobó la vacancia de Dina Boluarte por "incapacidad moral permanente", lo que dejó en el sillón presidencial a José Jerí de manera transitoria hasta julio del 2026 y a Fernando Rospigliosi como titular del Congreso.

Sin embargo, distintos personajes políticos mostraron su desacuerdo con esta decisión, recordando que la bancada a la que pertenece Rospigliosi, Fuerza Popular, sostuvo en un comunicado que no aspiraban a presidir ni el Parlamento ni el Gobierno de transición. Incluso, el congresista Ernesto Bustamante aseguró que la agrupación naranja no formaría parte del Consejo de Ministros ni de la Mesa Directiva.

Tras esta polémica, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, salió al frente y aclarar el tema. Es así como, en primer lugar, resaltó que el fujimorismo sostiene el apoyo "desde el día uno" a Fernando Rospigliosi, y que no tiene ninguna intención de renunciar como primer vicepresidente, puesto que cumple con sus funciones conforme a la ley.

"Dejemos de estar interrumpiendo los plazos constitucionales. (...) Fernando Rospigliosi tiene respaldo de dirigencia desde el día uno, que se tomó la decisión de la vacancia y por acuerdo de todos para que el Sr. Jerí se mantenga como presidente del Congreso y vaya a su función temporal", expresó a Canal N.

Galarreta descarta tensión en Fuerza Popular

Seguidamente, al recordarle las declaraciones de Bustamante, de la posibilidad de una recomposición de la Mesa Directiva, Galarreta descartó que existan tensiones dentro de Fuerza Popular y añadió que quizás se trató de una confusión en la redacción de los comunicados, ya que el respaldo a Rospigliosi fue una decisión colectiva.

También aprovechó en dejar en claro que cualquier pronunciamiento partidario solo pueden darse a través de los voceros designados de la bancada, como Miguel Torres. "Si un congresista (se ha pronunciado en contra de la permanencia de Rospigliosi) esa es su cosecha propia, su lectura", añadió.

Indicó que asumir la conducción del Congreso durante el proceso electoral no es políticamente conveniente para Fuerza Popular, ya que puede dañar su imagen y ser objetos de críticas, pero para el partido la prioridad siempre será garantizar la continuidad institucional y contribuir a la gobernabilidad.

"Hemos asumido un costo político para mantener la gobernabilidad, incluso en momentos complejos con la gestión de Dina Boluarte", puntualizó Galarreta.

En #NPortada, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseguró que Fernando Rospigliosi tiene el respaldo de la dirigencia del partido para continuar en la primera vicepresidencia del Congreso



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/HUiO1ExlJ9 — Canal N (@canalN_) October 17, 2025

Fuerza Popular respaldará a José Jerí

Finalmente, Luis Galarreta ratificó el respaldo de su bancada a José Jerí durante su encargo como jefe de Estado de manera transitoria tras la vacancia de Dina Boluarte, esperando que se adopten medidas que restablezcan la confianza en la institucionalidad en medio de la crisis de inseguridad ciudadana.

Es así que Luis Galarreta aseguró que Fernando Rospigliosi permanecerá en la Mesa Directiva del Congreso de la República, ya que cuenta con el respaldo de Fuerza Popular, pese a que días previos, la bancada descartaba dirigir el Poder Legislativo.