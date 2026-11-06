Papa León XIV conversa con periodistas durante el vuelo rumbo a Uruguay para su visita apostólica

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV protagonizó un encuentro con los periodistas que lo acompañan durante su vuelo rumbo a Montevideo, Uruguay, donde dará inicio a su sexto viaje apostólico internacional por América Latina. El acercamiento con la prensa se produjo durante el trayecto aéreo que marca el comienzo de una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú.

Papa León XIV conversa con periodistas durante vuelo a Uruguay

A través de sus redes sociales, se compartieron una serie de imágenes del momento en que el sumo pontífice se dirigió a los periodistas de los medios de comunicación que viajaban junto a él a bordo del avión de ITA Airways. En las fotografías se observa al Santo Padre conversando con los ciudadanos, mientras sostiene un micrófono en el pasillo de la aeronave.

Las imágenes muestran al representante de la Iglesia Católica acompañado por integrantes de su comitiva mientras intercambia algunas palabras con los representantes de la prensa. Este encuentro se desarrolló durante el vuelo que partió desde el Aeropuerto Internacional de Fiumicino, en Roma este viernes 6 de noviembre.

📡✈️ El papa León XIV conversa con los periodistas durante el vuelo rumbo a Montevideo, en el inicio de su visita de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú. 🎥 Entre los medios de comunicación se encuentran los enviados especiales de TVPerú, quienes seguirán de cerca las actividades del santo padre durante su gira por Sudamérica. 📷 Vatican Media / AFP #PapaLeónXIV #TVPerú #Sudamérica #Uruguay #Argentina #Perú — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) November 6, 2026

¿Cuál es la agenda del papa León XIV en América Latina?

Como parte de su agenda papal, el sumo pontífice inició este viernes 6 de noviembre su sexto viaje apostólico internacional, con destino a América Latina, donde visitará Uruguay, Argentina y Perú durante una gira de 12 días.

El viaje apostólico del pontífice se desarrolla del 6 al 17 de noviembre y comprende tres países. Su primera parada es Uruguay, donde permanecerá hasta el 8 de noviembre y tiene previsto reunirse con autoridades civiles y políticas, además de participar en actividades religiosas con representantes de la Iglesia local.

Posteriormente, viajará a Argentina, donde visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre el 8 y el 11 de noviembre. Luego continuará su recorrido hacia el Perú, país en el que permanecerá del 11 al 16 de noviembre.

Durante su estadía en territorio peruano, León XIV tiene programadas actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, como parte de una agenda que contempla encuentros con autoridades, representantes religiosos y fieles católicos.

Finalmente, durante el vuelo rumbo a Montevideo, Uruguay, primera parada de su gira por América Latina, el papa León XIV compartió un momento con periodistas de medios nacionales e internacionales que lo acompañan en esta visita apostólica de su gira por 12 días. Asimismo, el encuentro fue registrado en imágenes difundidas por TVPerú Noticias.