El Niño: agricultores de Tumbes reportan pérdidas y cuestionan falta de atención de las autoridades

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, William Dioses Yacila, dirigente del caserío de Pueblo Nuevo, en el distrito de Papayal (Tumbes), denunció que los agricultores vienen siendo afectados por las lluvias y desbordes de ríos asociados al fenómeno El Niño. Asimismo, señaló que, pese a sus pedidos, aún no reciben la ayuda de las autoridades.

Pérdida de hectáreas de cultivo y falta de respuesta ante El Niño

La crecida del río Zarumilla ha generado inundaciones continuas en las parcelas agrícolas del caserío de Pueblo Nuevo, afectando directamente la producción local. Las precipitaciones pluviales y el desborde del cauce destruyeron terrenos destinados al cultivo, repitiendo escenarios de vulnerabilidad registrados en periodos de emergencia anteriores.

El dirigente de la zona señaló que la problemática fue advertida formalmente ante las instancias correspondientes con anticipación para la ejecución de obras defensivas. Sin embargo, los pedidos de asistencia técnica y maquinaria no obtuvieron respuesta oportuna por parte de las autoridades gubernamentales de la región.

"Son aproximadamente 120 hectáreas, en el cual esto ya ha sido previsto desde tiempos atrás, ya se le ha enviado documentos a las autoridades de aquí de Tumbes para que nos ayuden a ver esta problemática porque años atrás ya se perdió tierras (...) y hasta el día de hoy nada, eso es lo más preocupante para nosotros", indicó William Dioses.

Falta de ejecución de defensas ribereñas y antecedentes de afectación

Las gestiones tramitadas ante el Gobierno Regional de Tumbes durante el primer tramo del año no se concretaron en intervenciones físicas antes del incremento del caudal. Esta demora administrativa imposibilitó la instalación preventiva de infraestructuras de protección , tales como gaviones, en los tramos más críticos del río.

La constante fluctuación del cauce interrumpe los esfuerzos de contingencia realizados por los propios agricultores en los márgenes del río Zarumilla. El flujo de agua daña de forma consecutiva el suelo agrícola y dificulta el uso de maquinaria pesada en el contexto actual de la crecida.

Los representantes gremiales recordaron que durante el fenómeno El Niño de 1997 se presentaron advertencias similares sobre la vulnerabilidad del sector sin que se ejecutaran los trabajos estructurales requeridos, lo que derivó en la pérdida de hectáreas de cultivo e infraestructura agraria en la provincia de Zarumilla.

En ese sentido, el fenómeno El Niño continúa representando una amenaza latente para el sector agrícola del distrito de Papayal, donde los productores locales exigen la intervención inmediata del Gobierno Regional de Tumbes y el Gobierno Ejecutivo para implementar defensas ribereñas definitivas, evitar la pérdida de más áreas de cultivo y mitigar el impacto socioeconómico en la población fronteriza.