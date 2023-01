Gladys Echaíz: "Es la muchedumbre enardecida que actúa bajo la dirección de quién le paga"

31/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la Bancada de Renovación Popular (RP), Gladys Echaíz, señaló que no se puede ceder ante la presión de una muchedumbre enardecida que actúa bajo la dirección de quién le paga.

Cuestión de principios

Hoy a las 4:00 p.m. se ha reprogramado la sesión del Pleno del Congreso de la República donde se verá el adelanto de elecciones para este año 2023, y en ese contexto, la congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz, mencionó que no es que ella no quiera votar a favor de este porque no quiera dejar su escaño, todo lo contrario, afirmó que es por abogar por el estado de derecho.

"No se trata de quedarse o no quedarse, se trata de una cuestión de principios. Se trata de defender este estado de derecho en el que nosotros vivimos. El que nos marca la Constitución y que contiene, no solamente esta Constitución, sino todas las que históricamente hemos tenido", precisó a los medios de comunicación.

"Se trata de que vivamos de acuerdo con lo que diga la mayoría, que el voto decida", apuntó en referencia al debate y posterior decisión de los parlamentarios sobre el adelanto de elecciones para este año 2023.

Manifestantes actúan bajo consignas de intereses

En esa línea, fue incisiva al decir que los manifestantes violentos forman parte de intereses políticos y que responden a un pago para generar el caos en distintas partes del país.

"En este caso, no es la muchedumbre la que me dice a mí que infrinja lo que yo debo vigilar, custodiar y exigir que se respete, como es la Constitución. Porque no es el pueblo, como les digo, es la muchedumbre enardecida que actúa bajo la dirección de quién le está pagando el día a día", manifestó la legisladora de Renovación Popular.

"¿A eso vamos a ceder? ¿A eso hemos llegado los congresistas? ¿O a eso han llegado quienes son los que reclaman que el Congreso se vaya?", apuntó Gladys Echaíz en rueda de prensa.

Finalmente, la parlamentaria apuntó en que votará en contra de la reconsideración del adelanto de elecciones para el 2023.

