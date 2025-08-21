China expresó su firme respaldo a Venezuela frente a las maniobras militares de Estados Unidos

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

China expresó su solidaridad con el gobierno de Venezuela en el contexto de la reciente patrulla de buques de guerra en el mar Caribe, provenientes de la Armada de Estados Unidos. Según Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, estas acciones por parte gobierno estadounidense pone en riesgo la paz en la región.

Advertencias de China

Mao Ning resaltó que el gobierno chino se "opone firmemente" a las maniobras provenientes de los buques estadounidenses, en las cercanías de las costas de Venezuela. Enfatizó en sus declaraciones que estas acciones no solo quiebran principios y tratados fundamentales del derecho internacional sino también amenazan a la paz de toda Latinoamérica.

"China se opone a cualquier acción que contravenga los propósitos y principios de la carta de la ONU y que infrinja la soberanía y seguridad de otros países. Nos oponemos a cualquier uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales", señaló.

En ese sentido, el país asiático resaltó que la comunidad internacional debe actuar con responsabilidad y respeto hacia los marcos legales. Resaltó que estos movimientos militares constituyen una presión externa inaceptable sobre un Estado soberano.

Rechazo firme frente a Estados Unidos

La portavoz de China declaró en la conferencia de prensa que el gigante Asiático espera que Estado Unidos retroceda sus buques y opte por "medidas" que aseguren la paz y seguridad en la región de Latinoamérica y el Caribe.

"Nos oponemos firmemente a la interferencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de fuerzas externas bajo cualquier pretexto. Esperamos que la parte estadounidense adopte medidas que sean más propicias para la paz y seguridad en la región de América Latina y el Caribe", indicó.

🇨🇳 China condena amenazas de EEUU contra Venezuela



🗣"Nos oponemos a cualquier amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales y nos oponemos firmemente a la interferencia en los asuntos internos de Venezuela" pic.twitter.com/wRLesPuk25 — Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) August 21, 2025

Despliegue del ejército estadounidense

Estados Unidos realizó una operación antinarcóticos en el mar Caribe, luego de haber sido anunciado días antes, como parte de su estrategia en la región. Esta injerencia coincide con un incremento en la presión diplomática y judicial sobre Nicolás Maduro. Asimismo, esto corresponde a la acusación del gobierno estadounidense sobre el mandatario venezolano por liderar presuntamente el "cartel de los soles", organización criminal vinculada al narcotráfico.

En ese sentido, el gobierno Americano elevó a cincuenta millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro. En respuesta a las advertencias de Washington, el mandatario venezolano exhortó a los países vecinos de América Latina a manifestarse frente a estas acciones.