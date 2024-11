Gladys Echaíz sobre Nicanor Boluarte: Cualquiera puede defender su libertad, incluso escapando de la cárcel

La congresista de Honor y Democracia, Gladys Echaíz, se refirió a la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte e indicó que cualquier persona puede defender su libertad, incluso, "escapando de la cárcel".

En entrevista con Canal N, la parlamentaria sostuvo que los mecanismos procesales deben ser iguales para todas las personas, ello con el objetivo de evitar que se generen especulaciones que dañan la imagen de las instituciones que conforman el sistema de justicia.

Asimismo, Gladys Echaíz criticó que algunos jueces prejuzguen a los investigados y les dicten condenas en su contra, a pesar de no contar con todas las pruebas necesarias para ello.

"Cada quien actúa conforme le corresponde. Hay otros que dicen: 'Muy bien, aquí estoy. No lo acepto ni creo justo, pero aquí estoy'. Se ha dado, de un tiempo a esta parte, de que algunos jueces como no tienen evidencia en la mano, pero tienen el convencimiento de que una persona es culpable, prejuzgan y les ponen la detenciones provisionales como prácticamente una condeno y esto también es recusable", agregó.

En diálogo con Exitosa, el abogado en lo constitucional de Nicanor Boluarte, Joseph Campos, calificó de parcial al juez Richard Concepción Carhuancho por ordenar prisión preventiva contra su defendido.

Además, el letrado manifestó que el hermano de la presidenta no debe acatar la prisión preventiva porque es inconstitucional, alegando que el juez Carhuancho ya tenía decidido el fallo contra su patrocinado.

"El juez Concepción Carhuancho aparece en una clase donde dicta Ética y al tratar la corrupción en el Perú pone de ejemplo a Nicanor Boluarte. Como profesor, que yo también lo soy, entiendo que él pueda decir lo que quiera; sin embargo, como juez no puede hacer eso. El juez no solo debe ser imparcial, sino también parecerlo. No es una opinión mía ni de nadie; es netamente un tema de derecho", dijo el abogado en nuestro medio.