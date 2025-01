Gobierno envió observación de ley sobre detención preliminar horas después del anuncio de Adrianzén

14/01/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República la observación sobre la ley que restituye la detención preliminar horas después del anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

La observación del Gobierno a la ley sobre detención preliminar

De acuerdo al documento dirigido al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, el objetivo de la autógrafa de ley tiene es restituir uno de los supuestos en virtud del cual el juez puede dictar, a solicitud del fiscal, la detención preliminar judicial.

Sin embargo, no restablece dicho supuesto con el mismo texto que poseía anteriormente, sino que lo hace introduciendo algunos términos distintos.

El documento, con las observaciones correspondientes, será remitido a la Comisión de Justicia del Congreso, la cual es presidida por el parlamentario de Perú Libre, Isaac Mita. Cabe mencionar que, este grupo de trabajo podría rechazar las recomendaciones y sugerir a la Comisión Permanente su promulgación por insistencia.

Recolectan firmas para convocar pleno extraordinario

La bancada de Renovación Popular anunció que recolectará firmas para convocar a un pleno extraordinario y debatir la insistencia de la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia. A través de un comunicado, el grupo parlamentario rechazó "enérgicamente" la observación del gobierno de Dina Boluarte a la autógrafa de ley.

"La no promulgación de la norma beneficia a todos los delincuentes por organización criminal, extorsión, secuestro, violación, tráfico de drogas y otros, que sean descubiertos en no flagrancia", se lee en el oficio.

Asimismo, Renovación Popular aseguró que la no promulgación de la norma beneficia a aquellos que cometan los delitos de organización criminal, extorsión, secuestro, violación, tráfico de drogas, etc., que sean descubiertos en no flagrancia.

"Anunciamos que solicitaremos la exoneración del dictamen de insistencia a través de un acta virtual e impulsaremos la recolección de firmas para la realización de un pleno extraordinario, porque la seguridad de todos los peruanos no puede esperar", concluye el texto.

De esta manera, el Gobierno envió al Congreso las observaciones a la ley relacionada con la detención preliminar en casos de no flagrancia.