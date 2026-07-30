Gobierno de Keiko está identificando puntos críticos ante riesgos por el fenómeno El Niño, afirma Midagri

En entrevista con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Gobierno de Keiko Fujimori viene identificando los puntos críticos ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

Nosotros estamos haciendo en este momento la identificación de los puntos críticos porque lo primero que hay que preocuparnos es salvar la vida de las personas. En ese sentido, en este periodo vamos a iniciar, la presidenta inició ayer con el Consejo de Ministros, tenemos uno nuevo el próximo domingo, creo que estamos desde el primer día, trabajando para solucionar el problema de las personas.