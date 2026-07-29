Carlos Espá tiene la esperanza que la oposición sea "leal y democrática" y pide unidad para enfrentar la inseguridad ciudadana

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias este 29 de julio, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá expresó su confianza en que las agrupaciones políticas de oposición desempeñarán un papel responsable durante el nuevo periodo del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Carlos Espá confía en una oposición "leal y democrática"

El canciller señaló expresó que el Congreso cumplirá con el rol que le corresponde dentro del sistema democrático y precisó que la bancada oficialista respaldará las iniciativas que presente el Poder Ejecutivo, mientras que espera que la oposición ejerza sea "leal y democrática".

"El Congreso de la República va a desempeñar, va a desarrollar un rol que es el que le corresponde, o sea la bancada oficialista apoyar todas las iniciativas del Gobierno de la presidenta Fujimori y la oposición yo estoy seguro, tengo no solamente la esperanza, tengo la seguridad que va a ser una oposición leal y democrática porque todos somos peruanos y todos estamos al servicio del pueblo", afirmó.

Carlos Espá destacó que uno de los principales retos del país es combatir la inseguridad ciudadana, por lo que consideró que este tema debe unir a todas las fuerzas políticas, independientemente de sus diferencias. En ese contexto, afirmó que confía en que las propuestas que presente el Ejecutivo en esta materia recibirán el respaldo necesario en el Parlamento.

"La gran demanda que tiene el pueblo peruano en este momento es que luchemos contra la inseguridad ciudadana. Yo estoy seguro que la oposición va a votar a favor de las iniciativas que vamos a presentar. No estoy en condición de decir cosas concretas, pero en estos días seguimos trabajando intensamente y pronto vamos a hacer algunos anuncios", agregó.

Espá llamó a que se dejen de lado las diferencias

Asimismo, el canciller hizo un llamado a dejar atrás las diferencias surgidas durante el proceso electoral y las confrontaciones políticas acumuladas en las últimas décadas. Afirmó que el país necesita mirar hacia adelante para impulsar las reformas que permitan alcanzar un periodo de crecimiento y estabilidad.

"Debemos dejar de lado todo lo que fue el tema de las elecciones y sobre todo lo que han sido estas facturas pendientes de los últimos 25 años. Hay que mirar hacia adelante", expresó.

Finalmente, Carlos Espá dejo clara la esperanza que mantiene en que la oposición mantenga una responsabilidad "leal y democrática" en favor de luchar en contra la inseguridad ciudadana.