Ministro del Interior, César Astudillo, desfiló junto a comandos de Chavín de Huántar en Fiestas Patrias

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Interior, César Astudillo, desfiló junto a los comandos de la Operación Chavín de Huántar durante la Gran Parada por Fiestas Patrias, recordando su participación en la histórica misión de rescate que marcó un hito en el Perú.

Su presencia llamó la atención debido a que formó parte del grupo de militares que ejecutó una de las acciones de rescate más importantes en la historia del Perú.

La histórica misión militar

Astudillo integró la Operación Chavín de Huántar el 22 de abril de 1997, cuando las Fuerzas Armadas llevaron a cabo el operativo para liberar a 72 rehenes que permanecían secuestrados por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador de Japón en Lima.

La operación fue planificada durante varios meses y destacó por la construcción de túneles subterráneos que permitieron a las fuerzas especiales ingresar por sorpresa al inmueble.

Ministro Astudillo liderando a la delegación de Chavín de Huántar en el Desfile Cívico Militar

Una misión inolvidable

El rescate concluyó con la liberación de 71 rehenes con vida y el fallecimiento de un magistrado, además de dos comandos militares. Los 14 integrantes del MRTA que mantenían el secuestro murieron durante la intervención.

Con el paso de los años, la Operación Chavín de Huántar ha sido reconocida como una de las misiones de rescate más exitosas de América Latina por su nivel de preparación, estrategia y ejecución. En 2017, el Estado peruano declaró a los comandos participantes como Héroes de la Democracia en reconocimiento a su participación en la lucha contra el terrorismo.

Durante el desfile por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, el ministro del Interior marchó junto a sus excompañeros de la operación, en un acto que rindió homenaje a quienes participaron en la misión de rescate hace casi tres décadas.

La presencia de César Astudillo fue recibida con aplausos por parte del público que asistió a la ceremonia, donde también desfilaron las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversas delegaciones invitadas como parte de las celebraciones por las Fiestas Patrias.