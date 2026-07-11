Presidente Balcázar informó que evaluará declarar emergencia nacional por el fenómeno El Niño

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno evalúa adoptar una medida de alcance nacional para enfrentar los posibles efectos del fenómeno El Niño. El presidente, José María Balcázar, informó que presentará ante el Consejo de Ministros una propuesta para declarar la emergencia nacional con el objetivo de agilizar la cooperación internacional y reforzar las acciones de prevención en las zonas con mayor riesgo de inundaciones y desbordes.

Durante una entrevista, Balcázar señaló que analiza el escenario climático previsto para los próximos meses y busca adelantarse a un posible evento de gran intensidad. Además, indicó que esta decisión permitiría acceder con mayor rapidez a recursos y programas de organismos internacionales.

Gobierno busca apoyo internacional ante posible fenómeno extremo

Balcázar explicó que la propuesta ya se encuentra en evaluación y será presentada en la próxima sesión del Consejo de Ministros.

"Lo que estoy pensando es declarar de emergencia nacional el fenómeno del Niño a los objetos de que los organismos internacionales como las Naciones Unidas nos puedan apoyar en diversos programas para estos efectos", manifestó.

Asimismo, precisó que actualmente solo existen declaratorias de emergencia focalizadas en algunas regiones, pero considera necesario ampliar la medida a todo el territorio nacional.

"Esta semana lo voy a proponer al Consejo de Ministros que saquemos un decreto de urgencia a nivel nacional para que con esa declaratoria tengamos acceso a las ayudas internacionales", afirmó.

El mandatario añadió que ya existen conversaciones con países y organismos que podrían brindar asistencia al Perú. "Ya tengo conversaciones con varios países extranjeros que necesitan que le enviemos esa resolución estatal", indicó. Al ser consultado sobre cuáles son esos aliados, respondió: "Estados Unidos básicamente a través de la ONU y el Fondo Monetario Internacional".

Ejecutivo asegura que habrá recursos para enfrentar la emergencia

Respecto al debate sobre el crédito suplementario destinado a las acciones preventivas, Balcázar aseguró que el Gobierno continuará ejecutando medidas incluso si el Congreso demora su aprobación.

"El hecho de que se apruebe o no se apruebe no significa que el gobierno se va a quedar con las manos cruzadas, nosotros tenemos fondos de contingencia", sostuvo.

Además, confirmó que el Ejecutivo recurrirá a otras herramientas legales si fuera necesario. "Sí, lo que estoy pensando es declarar de emergencia nacional el fenómeno del Niño", reiteró al ser consultado sobre la posibilidad de emitir decretos de urgencia.

Finalmente, el presidente Balcázar, señaló que las acciones preventivas deberán priorizar el encauzamiento de los ríos para reducir el riesgo de inundaciones en las zonas más vulnerables. "El fenómeno se está pronosticando que sería muy dañoso", advirtió, al remarcar la necesidad de ejecutar obras que permitan un adecuado flujo del agua antes del inicio de la temporada de lluvias.

La propuesta será evaluada en los próximos días por el Consejo de Ministros y, de aprobarse, marcaría un paso clave para fortalecer la preparación del país frente a un eventual fenómeno El Niño de gran magnitud, además de facilitar el acceso a apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional.