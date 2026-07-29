Keiko Fujimori protagonizó su primer balconazo como presidenta de la República

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori protagonizó su primer saludo desde el balcón de Palacio de Gobierno tras asumir el mando del país, en una actividad que coincidió con el Gran Pasacalle por el Perú organizado por Fiestas Patrias.

Acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y varios integrantes de su Gabinete Ministerial, la mandataria salió a saludar a los miles de ciudadanos congregados en la Plaza de Armas de Lima, quienes respondieron con aplausos, banderas y muestras de respaldo.

Primer saludo desde Palacio

Durante su aparición, Fujimori agradeció el recibimiento de la población y aseguró, en un breve discurso, que su administración estará caracterizada por la cercanía con las personas y remarcó que las puertas del Ejecutivo permanecerán abiertas para escuchar las necesidades de todos los peruanos.

Asimismo, reiteró que el diálogo será una de las principales herramientas de su gobierno para atender las demandas sociales y fortalecer la confianza entre el Estado y la población.

Impulsa unidad entre peruanos

La jefa de Estado también expresó su reconocimiento a las delegaciones provenientes de distintas regiones del país que participaron en el pasacalle, resaltando la diversidad cultural del Perú y la importancia de preservar las tradiciones nacionales.

Según manifestó, estas celebraciones representan la identidad del país y fortalecen la unión entre los peruanos, por lo que reafirmó su compromiso de trabajar por un desarrollo que beneficie a todas las regiones sin distinción.

Keiko Fujimori saludando a los limeños en medio del Pasacalle

Ratificó plan de gobierno

El saludo desde el balcón ocurrió un día después de que Keiko Fujimori jurara como presidenta de la República y pronunciara su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso.

En su discurso presentó los ejes de su gestión, centrados en seguridad, reactivación económica, modernización del Estado, programas sociales, obras de infraestructura y una administración eficiente durante los próximos cinco años.

La presidenta Keiko Fujimori apareció en uno de los balcones de Palacio de Gobierno para presenciar un pasacalle con motivo de las Fiestas Patrias y para saludas a los asistentes en la Plaza de Armas. Al ser consultado sobre el Gabinete Ministerial conformado, aseguró sentirse optimista.