Futbolista fractura la pierna de su rival y es suspendido hasta que el lesionado se recupere

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una fuerte entrada, una fractura de tibia y una decisión que ya está dando que hablar en Brasil. Victor Gabriel, futbolista del Internacional de Porto Alegre, fue suspendido hasta que Gabriel Pec, jugador de Cruzeiro, se recupere de la grave lesión sufrida dentro del campo.

Dura lesión sacude el Brasileirao

Todo ocurrió el pasado 22 de julio durante el encuentro entre el Inter de Porto Alegre y el Cruzeiro por el Brasileirao cuando a los 13 del complemento Victor Gabriel le metió un tremendo patadón a Gabriel Pec disputando la pelota.

El árbitro consideró que la falta era un peligro y mandó a las duchas con roja directa al zaguero del Inter por meter demasiado pie, mientras Pec quedó tendido en la cancha y tuvo que dejar el juego luego de ser atendido por los doctores.

Después de revisarlo bien con los estudios correspondientes, el equipo médico confirmó que el delantero del Cruzeiro se fracturó la tibia izquierda. La lesión requirió una operación y el futbolista estará un buen rato alejado de las canchas.

Luego de la operación, Gabriel Pec compartió un mensaje desde la clínica para informar que el procedimiento había salido bien. "La cirugía se realizó con éxito. Para la honra y la gloria de Dios. Sin Él, nada sería posible", escribió el futbolista junto a una fotografía en la que aparecía acostado en una camilla.

Pec también agradeció los mensajes de apoyo y aseguró que buscará recuperarse rápidamente para continuar con su carrera. "Busco recuperarme de la mejor manera posible y lo más rápido que pueda para seguir haciendo lo que amo. Con mis sueños y metas intactos", manifestó.

Suspendido hasta el alta su rival

La Sexta Comisión Disciplinaria del Superior Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil analizó el caso y consideró que una suspensión convencional de uno a seis partidos no era suficiente frente a la gravedad de la lesión.

Por ese motivo, Victor Gabriel fue sancionado inicialmente con seis encuentros de suspensión. Sin embargo, si Gabriel Pec todavía no puede regresar a los entrenamientos después de esos partidos, el defensor continuará inhabilitado hasta que el delantero reciba el alta médica, respetando un plazo máximo de 180 días.

La decisión se apoyó en el artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva, relacionado con las jugadas violentas. La norma permite extender el castigo cuando el futbolista lesionado permanece imposibilitado de practicar el deporte debido a una entrada grave.

Durante la audiencia, Victor Gabriel se mostró arrepentido y aseguró que nunca tuvo la intención de provocar una lesión de semejante magnitud. "Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro", expresó entre lágrimas.

Así, Victor Gabriel fue suspendido después de fracturarle la pierna a Gabriel Pec durante el duelo entre Internacional y Cruzeiro. El futbolista deberá cumplir seis partidos y permanecerá fuera de competencia si el lesionado todavía no puede volver a entrenar, aunque la sanción tendrá un límite máximo de 180 días.