La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabeza su primera sesión del Consejo de Ministros

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori presidió la primera sesión del Consejo de Ministros de su gobierno, dando inicio a la etapa de coordinación entre los titulares de las diferentes carteras ministeriales.

La reunión se desarrolló en Palacio de Gobierno, apenas un día después de asumir oficialmente la Presidencia de la República, y tuvo como objetivo establecer las primeras líneas de trabajo del Poder Ejecutivo para los próximos meses.

Gabinete inicia coordinación de políticas públicas

A través de sus canales oficiales, la Presidencia informó que la mandataria lideró el encuentro con el propósito de comenzar la ejecución de medidas orientadas a atender las principales necesidades del país.

La sesión reunió a todos los ministros que juraron el cargo en la víspera y permitió definir las primeras coordinaciones para la implementación de políticas públicas en distintos sectores.

"Iniciamos las acciones para atender las principales prioridades del país, como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Un Gobierno que trabaja por el orden, la seguridad y el bienestar de todos los peruanos", refiere una publicación de la cuenta oficial de la Presidencia de la República en la plataforma X.

Primer Consejo de Ministros🇵🇪



La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, lidera la primera sesión del Consejo de Ministros.



Iniciamos las acciones para atender las principales prioridades del país, como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.



Un Gobierno que... pic.twitter.com/qRy9tVwi9m — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 29, 2026

Seguridad ciudadana, el principal eje del nuevo Gobierno

Uno de los principales temas abordados durante la primera sesión del Consejo de Ministros fue la seguridad ciudadana. El Gobierno ha señalado que esta problemática será una de sus prioridades debido al incremento de hechos delictivos registrados en distintas regiones del país y a la preocupación expresada por la población.

En ese sentido, el Ejecutivo busca fortalecer el trabajo conjunto entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado para combatir la delincuencia, el crimen organizado y la extorsión. Asimismo, se prevé impulsar medidas que permitan mejorar la capacidad operativa de las fuerzas del orden y optimizar la respuesta frente a situaciones de emergencia.

La prioridad otorgada a este tema responde a uno de los principales compromisos asumidos por la mandataria al inicio de su gestión y que será desarrollado a través de las acciones coordinadas por el gabinete ministerial.

Con la realización de su primer Consejo de Ministros, el Gobierno de Keiko Fujimori inicia oficialmente la coordinación de las acciones que marcarán el rumbo de su gestión. La prioridad otorgada a la seguridad ciudadana y el trabajo articulado entre los ministerios reflejan los primeros objetivos del Ejecutivo, que ahora deberá convertir estos lineamientos en medidas concretas que respondan a las expectativas de la población.